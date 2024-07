Mức thu nhập khiến người Mỹ cảm thấy giàu có

Kết quả một cuộc khảo sát mới đây đã tiết lộ về con số thu nhập khiến một người ở Mỹ cảm thấy an toàn về mặt tài chính và giàu có. Đáng chú ý, những con số này đã tăng mạnh so với trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Khảo sát Tự do tài chính (Financial Freedom Survey) 2024 của công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng Bankrate đã thu thập và phân tích câu trả lời từ hơn 2.400 người trưởng thành ở Mỹ tại thời điểm tháng 5/2024.

Theo khảo sát này, người Mỹ cảm thấy cần phải kiếm được khoảng 520.000 USD mỗi năm để cảm thấy giàu có, tăng 8% so với mức 483.000 USD của năm 2023.

Ngoài ra, mức thu nhập hàng năm cần thiết để mang lại cảm giác giàu có và tự do tài chính cũng có sự khác biệt giữa các thế hệ người Mỹ khác nhau.

Người Mỹ thế hệ “baby boomer” (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964) cho biết họ cần kiếm được 556.000 USD/năm để có cảm giác như vậy. Người thế hệ X (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1980) cần mức thu nhập 574.000 USD/năm, người thế hệ millenials (sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1994) cần 480.000 USD/năm, và người thế hệ Z (sinh ra trong khoảng thời gian từ 1995 đến năm 2015) cần 461.000 USD.

Bankrate cũng phát hiện thấy người Mỹ tin rằng họ cần kiếm được 186.000 USD mỗi năm để cảm thấy an toàn hoặc thoải mái về mặt tài chính. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với mức thu nhập bình quân 79.209 USD của người Mỹ làm việc toàn thời gian và quanh năm vào năm 2022 - theo dữ liệu của Cục Thống kê dân số Mỹ.

Dựa trên tình hình tài chính cá nhân hiện tại, 75% số người tham gia cuộc khảo sát của Bankrate cho biết họ không hoàn toàn cảm thấy yên tâm về tài chính, tăng từ mức 72% vào năm 2023. Các thế hệ già hơn có khuynh hướng cảm thấy không an toàn về tài chính nhiều hơn so với các thế hệ trước và lo lắng có thể sẽ không bao giờ có được sự an toàn đó.

“Cuộc sống luôn có vẻ tốt đẹp hơn nếu có thêm chút tiền để chi tiêu. Điều này càng đúng khi những thứ mà người Mỹ cần và muốn ngày càng tăng giá. Trong 4 năm kể từ khi đại dịch xảy đến, dường như chỉ những người giàu có mới có được sự thoải mái tài chính bởi họ là những người có thể hấp thụ được ảnh hưởng của lạm phát”, nhà phân tích Sarah Foster của Bankrate nhận định.

Sau khi lập đỉnh của hơn 4 thập kỷ vào năm 2022, tốc độ lạm phát ở Mỹ hiện đã giảm đáng kể nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều hộ gia đình ở Mỹ. Giới chuyên gia nói rằng lạm phát còn cao đã làm gia tăng tiêu chuẩn về tài chính đối với nhiều người Mỹ.

“Kiếm nhiều tiền hơn là bí quyết để vượt qua lạm phát. Nhưng mặt khác, kiếm được nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn tự động ổn hơn về tài chính cá nhân. Một người có thu nhập trung bình nhưng biết tiết kiệm cho tương lai có thể sẽ thành công về mặt tài chính hơn so với một người siêu giàu nhưng vung tay quá trán”, bà Foster nói thêm.

Dưới đây là mức thu nhập để mang lại cảm giác tự do tài chính hoặc giàu có đối với từng nhóm đối tượng người Mỹ:

Người Mỹ nói chung: 520.000 USD

Nam giới: 538.000 USD

Phụ nữ: 503.000 USD

Nguời da trắng: 502.000 USD

Người da màu: 621.000 USD

Người gốc Mỹ Latin: 494.000

Thế hệ Z: 461.000 USD

Thế hệ millenials: 480.000 USD

Thế hệ X: 574.000 USD

Thế hệ baby boomer: 556.000 USD

Cha mẹ có con dưới 18 tuổi: 513.000 USD

Cha mẹ có con trên 18 tuổi: 557.000 USD

Người trưởng thành không có con cái: 513.000 USD