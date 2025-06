MWG chốt danh sách cổ đông chi gần 1.480 tỷ đồng cổ tức 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, MWG thông báo chốt ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/7 để chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng). Ngày thanh toán vào ngày 8/8.

Với 1.479.693.177 cổ phiếu đang lưu hành, MWG sẽ phải chi gần 1.480 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này. Nguồn vốn chia cổ tức được lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Được biết trong phần trả lời câu hỏi cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông công ty chỏi về kế hoạch chia cổ tức và đây có phải là kế hoạch lâu dài của công ty không?

Trả lời câu hỏi này ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc công ty cho biết, công ty dự kiến chia cổ tức vào quý 3/2025 và việc chia cổ tức đã thực hiện từ năm 2016 và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT cho biết, kế hoạch ban đầu là chia 1.000 đồng/cp. Sau khi phát sinh các rủi ro về chính sách thuế quan, công ty điều chỉnh tối đa là 1.000 đồng/cp để dự phòng tình huống xấu. Tuy nhiên, khả năng cao vẫn là 1.000 đồng/cp với hía trị khoảng 1.500 tỷ đồng, trừ khi xảy ra xáo trộn lớn trên thế giới.

Mới đây, MWG cho biết, doanh thu thuần 5 tháng đầu năm 2024 đạt 61.200 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Riêng 2 chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh, tổng doanh thu đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tháng 5/2025, tổng doanh thu TGDĐ và ĐMX đạt 8,4 nghìn tỷ đồng cao nhất kể từ sau tháng Tết, tiếp tục tăng trưởng dương so với tháng 4/2025 và tăng 13% so với cùng kỳ. Dù mùa mưa năm nay đến sớm, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ nhóm hàng làm mát, công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ sức bật mạnh từ các ngành hàng chủ lực như: Điện thoại, máy tính bảng và MTXT tăng trưởng ấn tượng, từ 20% đến 50% so với cùng kỳ; Tivi tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng một chữ số sau 5 tháng; Máy giặt, gia dụng và ngành hàng còn lại đều tăng trưởng từ một đến hai chữ số so với cùng kỳ;

Kết quả tích cực này đến từ việc cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, kết hợp với dịch vụ vượt trội và giải pháp tài chính trả chậm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Kênh online 5 tháng đầu năm đạt gần 2,6 nghìn tỷ đồng, duy trì ở mức 6% trong tổng doanh thu hai chuỗi.

Đối với Chuỗi BHX: Lũy kế 5 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt gần 18,9 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Tính đến hết tháng 5, chuỗi đã mở mới 410 cửa hàng, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm là mở mới từ 200 - 400 cửa hàng. Trong đó, hơn 50% tập trung tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp.

Kể từ tháng 5, doanh thu có xu hướng đi ngang so với tháng trước do bước vào mùa mưa. Song song với hoạt động mở rộng, chuỗi tập trung tối ưu vận hành và kiểm soát chi phí tại cửa hàng, qua đó hiệu quả hoạt động được cải thiện đáng kể.

Tính đến cuối tháng 5/2025, Thế giới Di động có tổng 1.015 cửa hàng (bao gồm Topzone); Điện máy Xanh có tổng 2.025 cửa hàng (bao gồm ĐMS); Bách hóa Xanh có tổng 2.180 cửa hàng đang hoạt động; An Khang có tổng 326 nhà thuốc đang hoạt động; Ava Kids có 62 cửa hàng và Erablue (liên doanh tại Indonesia) có 107 cửa hàng.