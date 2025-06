Giá không đạt kỳ vọng, lãnh đạo MWG chỉ bán được 94.700 cổ phiếu

Ông Phạm Văn Trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Phạm Văn Trọng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chuỗi Bách Hoá Xanh đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, từ ngày 20/5 đến ngày 18/6.

Tuy nhiên kết thúc đợt giao dịch ông Trọng chỉ bán được 94.700 cổ phiếu do diễn biến thị trường không phù hợp. Qua đó, giảm sở hữu từ 3.226.804 cổ phiếu, chiếm 0,22% về 3.121.104 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ.

Được biết trong tháng 4/2025, MWG ghi nhận doanh thu đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. TGDĐ đạt doanh thu 2.642 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu điện thoại tăng trở lại, được thúc đẩy bởi các chương trình kích cầu và dòng sản phẩm mới.

ĐMX ghi nhận doanh thu 5.690 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ do sức mua điện lạnh chậm lại trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi. BHX tiếp tục duy trì đà phục hồi với doanh thu 3.972 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ, nhờ gia tăng mở mới và tối ưu vận hành.



Lũy kế 4 tháng năm 2025, MWG đạt hơn 48.500 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp và biên EBITDA đều cải thiện tích cực, cho thấy nỗ lực nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí đang phát huy tác dụng.

Đối với BHX, lũy kế 4 tháng năm 2025, BHX ghi nhận doanh thu 14.980 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Riêng tháng 4, doanh thu đạt khoảng 3.900 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.



Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng giảm còn 1,87 tỷ đồng/tháng, giảm 2,5% so với cùng kỳ do tăng tốc độ mở mới (+359 CH). Tuy nhiên, các điểm bán hoạt động từ 6 tháng trở lên vẫn duy trì ổn định ở mức 2,1 tỷ đồng/tháng, phản ánh hiệu quả vận hành bền vững.

Trong số các cửa hàng mở mới, có hơn 50% số lượng tập trung tại khu vực miền Trung với chi phí đầu tư và hoạt động thấp hơn so với TP.HCM. Do đó, các cửa hàng mới cũng đã đạt điểm hòa vốn tại cấp độ cửa hàng, cho thấy chiến lược mở rộng được triển khai bài bản và hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của MWG.

Qua đó, VCBS đã có khuyến nghị "mua" với giá mục tiêu 77.726 đồng/cổ phiếu, nhờ triển vọng phục hồi của mảng ICT và chuỗi Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn thu lãi.