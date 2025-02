MWG sắp phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP 2024.

Cụ thể, dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 155,5%, tỷ lệ phát hành ESOP tối đa là 2%. Cùng với đó, việc thị giá cổ phiếu MWG đạt hiệu suất tốt hơn ít nhất 10% so với diễn biến trung bình của chỉ số VN-Index nên tỷ lệ phát hành ESOP tối đa được giữ nguyên là 2%.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và kết quả tái cấu trúc nhân sự, HĐQT MWG quyết định chỉ phát hành 19.937.500 cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,3642% với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng tham gia là Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý chủ chốt, Người lao động nói chung có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Công ty con theo tiêu chuẩn và danh sách được HĐQT phê duyệt; Chủ tịch và các thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành không tham gia chính sách ESOP.

Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2025. Giá bán ưu đãi là 10.000 đồng/cp - trong khi đó, chốt phiên ngày 12/2, giá cổ phiếu MWG đi ngang ở mốc 56.400 đồng/cp, thì lượng phát hành ESOP có giá trị hơn 1.124 tỷ

Được biết, MWG đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và 852 tỷ đồng, tăng 844% so với cùng kỳ.

Theo SSI Research Research, mặc dù lợi nhuận phục hồi mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn ước tính của chúng tôi là 1 nghìn tỷ đồng.

Theo SSI Research Research, doanh thu từ mảng ICT & CE đã phục hồi từ mức thấp của năm ngoái, nhưng quá trình phục hồi vẫn còn nhiều khó khăn: Doanh thu Q4/2024 đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. LNTT tăng đáng kể từ mức thấp của năm trước (950 tỷ đồng trong Q4/2024 so với 635 tỷ đồng trong Q4/2023). Tuy nhiên, LNTT giảm 16% so với quý trước mặc dù quý 4 là mùa cao điểm. Điều này cho thấy sự phục hồi tiêu dùng vẫn còn khó khăn và kéo dài.

- Lợi nhuận từ mảng bách hóa vẫn tiếp tục tăng mặc dù mở rộng cửa hàng sang các tỉnh mới: Doanh thu Q4/2024 đạt 41 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận ròng tăng lên 111 tỷ đồng (so với khoản lỗ 306 tỷ đồng trong Q4/2023). MWG đã tích cực mở rộng mạng lưới cửa hàng từ Q4/2024 với 44 cửa hàng mới được mở trong quý (72 cửa hàng mới trong cả năm 2024). Công ty cũng mở rộng hoạt động sang khu vực miền Trung (khu vực Đà Nẵng, cũng như các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi). Mặc dù mở rộng sang các tỉnh mới, lợi nhuận ròng không bị giảm (111 tỷ đồng trong Q4/2024 so với 90 tỷ đồng trong Q3/2024) và doanh thu/tháng/cửa hàng vẫn ở mức cao (2,1 tỷ đồng).

- Các chuỗi khác đã có lãi trong Q3/2024, và duy trì lợi nhuận trong Q4/2024, bao gồm Avakids (có lãi từ tháng 9) và Erablue (có lãi từ Q3/2024). Trong khi MWG quyết định mở rộng mạng lưới cửa hàng cho Erablue (kế hoạch đạt 500 cửa hàng vào cuối năm 2027 so với 87 cửa hàng vào cuối năm 2024) để chiếm thêm thị phần tại thị trường Indonesia, công ty sẽ không mở thêm cửa hàng Avakids mới. Thay vào đó, MWG sẽ tập trung nhiều hơn vào kênh trực tuyến cho Avakids, vì sản phẩm mẹ và bé (chủ yếu là tã giấy và sữa) không đòi hỏi nhiều dịch vụ hậu mãi. Doanh thu online hiện chiếm 50% doanh thu của Avakids.

- Chuỗi nhà thuốc An Khang vẫn đang lỗ, nhưng mức lỗ đã thu hẹp từ 149 tỷ đồng trong Q3/2024 xuống còn 26 tỷ đồng trong Q4/2024 sau khi đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research, Ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2025 là 150 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng là 4,85 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

SSI Research cho biết con số này thấp hơn ước tính lợi nhuận ròng gần nhất của SSI Research là 5,7 nghìn tỷ đồng vì công ty giả định lợi nhuận cho mảng ICT & CE đi ngang, trong khi SSI Research cho rằng mảng này sẽ có khả năng cải thiện trong năm 2025 nhờ chu kỳ thay thế điện thoại di động. Tuy nhiên, SSI Research nhận thấy có rủi ro giảm đối với ước tính lợi nhuận năm 2025.