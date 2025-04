MWG bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, MWG thông báo bổ nhiệm ông Đặng Vũ Linh - Giám đốc tài chính làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho ông Trần Huy Thanh Tùng, và sẽ tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028.

Ông Trần Huy Thanh Tùng, một trong năm nhà sáng lập, gia nhập Công ty từ năm 2004 và đã đảm nhiệm nhiều vị tri quan trọng như Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT. Hơn 20 năm qua, ông đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của MWG.

Năm 2025, ông Tùng có nguyện vọng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và không tái ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, ông Tùng vẫn sẽ tiếp tục tham gia tư vấn, định hướng chiến lược cho các công ty con.

Còn ông Vũ Đăng Linh gia nhập Công ty từ năm 2008, gắn bó suốt 17 năm, trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng Kế toán, Giám đốc Tài chính, Giám đốc khối Tài chính - Kế toán.

Mới đây, MWG thông báo điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2024 từ gần 20 triệu cổ phiếu xuống còn gần 18 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% số cổ phiếu đang lưu hành, giá bán 10.000 đồng một cổ phiếu. Doanh nghiệp lần đầu phát hành ESOP vào năm 2013 và đã có 12 lần thực hiện kể từ đó đến nay.

Cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành cho cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc KPIs và đóng góp quan trọng vào việc vượt kế hoạch kinh doanh 2024, theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Theo danh sách được công bố, số lượng nhân viên công ty được mua ESOP lần này là 303 người. Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần Thế Giới Di Động được mua nhiều nhất với 959.200 cổ phần.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 1 và 2/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Về kết quả kinh doanh, MWG ghi nhận doanh thu đạt 24,5 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2025 (tăng 13,5% so với cùng kỳ), SSI Research cho biết doanh thu cao hơn so với ước tính tăng trưởng cả năm 2025 của SSI Research là 7% so với cùng kỳ:

- Doanh thu từ mảng sản phẩm công nghệ & điện máy đạt 17 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7% so với cùng kỳ của năm 2024) mặc dù số lượng cửa hàng hoạt động giảm, cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) vẫn duy trì ở mức tích cực, ước tính khoảng 20% theo đánh giá của SSI Research. Riêng doanh thu sản phẩm công nghệ tăng 20% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2025, nhờ gia tăng thị phần trong bối cảnh nhu cầu điện thoại di động phục hồi chậm.

- Doanh thu từ mảng bách hóa đạt 7 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, công ty đã mở 94 cửa hàng mới trong 2 tháng đầu năm 2025 (tương đương tăng 5% tổng số cửa hàng), vượt xa kế hoạch mở mới 200-400 cửa hàng trong năm 2025. Mặc dù tốc độ mở rộng nhanh có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của mảng bách hóa trong 6 tháng đầu hoạt động, SSI Research đánh giá đây là tín hiệu tích cực, vì việc mở rộng mạng lưới giúp MWG duy trì tăng trưởng lợi nhuận dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh SSSG có dấu hiệu chững lại.

Mạng lưới cửa hàng của các chuỗi sản phẩm công nghệ & điện máy, mẹ & bé và dược phẩm không thay đổi. Tuy nhiên, MWG tiếp tục tăng tốc mở rộng chuỗi Erablue (chuỗi sản phẩm công nghệ & điện máy tại Indonesia), với 8 cửa hàng mới khai trương trong 2 tháng đầu năm 2025, nâng tổng số lên 95 cửa hàng tính đến cuối tháng 2/2025 (so với mục tiêu 150 cửa hàng vào cuối năm 2025).

SSI Research cho biết với tốc độ chi tiêu cho sản phẩm công nghệ & điện máy phục hồi chậm và việc mở rộng nhanh chuỗi bách hóa, tăng trưởng lợi nhuận ròng Q1/2025 của MWG có thể chậm lại ở mức 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận sẽ được đẩy nhanh, nhờ: (1) Các cửa hàng bách hóa mở mới trong nửa đầu năm 2025 cải thiện lợi nhuận sau 6 tháng hoạt động, (2) Nhu cầu sản phẩm công nghệ gia tăng nhờ chu kỳ thay mới điện thoại di động.



Qua đó, SSI Research duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ) và tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" đối với MWG, với giá mục tiêu 1 năm là 73.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 21%).