MWG giảm số cổ phiếu phát hành ưu đãi ESOP

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi bổ sung về quy định phát hành ESOP 2024.

Theo đó, số ESOP phát hành sẽ giảm 2 triệu cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu, từ hơn 19,9 triệu cổ phiếu, xuống còn 17,95 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, bằng 16,6% thị giá đóng cửa của cổ phiếu MWG ngày 24/3 (60.300 đồng). Như vậy cán bộ quản lý chủ chốt của Thế giới Di động chỉ phải bỏ ra gần 180 tỷ đồng để có thể sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1.082 tỷ đồng. Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo danh sách mã MWG công bố, số lượng nhân viên công ty được mua ESOP lần này là 303 người. Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Giới Di Động được mua nhiều nhất với 959.200 cổ phần. Như vậy ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ được mua lượng cổ phiếu trị giá 59 tỷ đồng với giá 9,6 tỷ đồng.

Được biết, trong 2 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu đạt 24.524 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 16% so với kế hoạch doanh thu 150.000 tỷ đồng. Kết quả này cao hơn so với ước tính tăng trưởng cả năm 2025 của SSI Research là 7% so với cùng kỳ:

- Doanh thu từ mảng sản phẩm công nghệ & điện máy đạt 17 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7% so với cùng kỳ của năm 2024) mặc dù số lượng cửa hàng hoạt động giảm, cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) vẫn duy trì ở mức tích cực, ước tính khoảng 20% theo đánh giá của SSI Research. Riêng doanh thu sản phẩm công nghệ tăng 20% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2025, nhờ gia tăng thị phần trong bối cảnh nhu cầu điện thoại di động phục hồi chậm.

- Doanh thu từ mảng bách hóa đạt 7 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, công ty đã mở 94 cửa hàng mới trong 2T2025 (tương đương tăng 5% tổng số cửa hàng), vượt xa kế hoạch mở mới 200-400 cửa hàng trong năm 2025. Mặc dù tốc độ mở rộng nhanh có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của mảng bách hóa trong 6 tháng đầu hoạt động, SSI Research đánh giá đây là tín hiệu tích cực, vì việc mở rộng mạng lưới giúp MWG duy trì tăng trưởng lợi nhuận dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh SSSG có dấu hiệu chững lại.

- Mạng lưới cửa hàng của các chuỗi sản phẩm công nghệ & điện máy, mẹ & bé và dược phẩm không thay đổi. Tuy nhiên, MWG tiếp tục tăng tốc mở rộng chuỗi Erablue (chuỗi sản phẩm công nghệ & điện máy tại Indonesia), với 8 cửa hàng mới khai trương trong 2T2025, nâng tổng số lên 95 cửa hàng tính đến cuối tháng 2/2025 (so với mục tiêu 150 cửa hàng vào cuối năm 2025).

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research, với tốc độ chi tiêu cho sản phẩm công nghệ & điện máy phục hồi chậm và việc mở rộng nhanh chuỗi bách hóa, tăng trưởng lợi nhuận ròng quý 1/2025 của MWG có thể chậm lại ở mức 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận sẽ được đẩy nhanh, nhờ: một là, các cửa hàng bách hóa mở mới trong nửa đầu năm 2025 cải thiện lợi nhuận sau 6 tháng hoạt động, hai là, nhu cầu sản phẩm công nghệ gia tăng nhờ chu kỳ thay mới điện thoại di động.

SSI Research duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ) và tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" đối với MWG, với giá mục tiêu 1 năm là 73.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 21%).