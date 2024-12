MWG muốn mua lại 431.179 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) thông báo mua lại cổ phiếu quỹ.

Cụ thể: MWG thông báo mua lại 431.179 cổ phiếu quỹ, nhằm thu hồi số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của các nhân viên đã nghỉ việc.

Giao dịch sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn tự có của công ty, dự kiến thực hiện trong tháng 12/2024. Sau khi hoàn tất, MWG sẽ nắm giữ tổng cộng 759.968 cổ phiếu quỹ.

Được biết tại ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 13/4 vừa qua, trả lời cổ đông về việc mua lại cổ phiếu quỹ, trong bối cảnh nào thì công ty sẽ mua lại cổ phiếu quỹ và trong năm 2024, nếu như thị giá cao hơn giá trị nội tại thì công ty có mua lại cổ phiếu quỹ hay không?

Theo đó, Chủ tịch MWG cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là chiến lược giúp tăng tỷ lệ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu, điều này mang lại giá trị cho cổ đông.

Chủ tịch MWG cũng cho biết đây không phải là công cụ đỡ giá cổ phiếu, nên MWG sẽ dành một tỷ lệ lợi nhuận cho việc này bất chấp giá cổ phiếu tăng cao hoặc xuống thấp thì MWG cũng sẽ thực thi.

Ngay sau đó, ngày 28/6, HĐQT MWG đã thông qua kế hoạch chi tối đa 100 tỷ đồng để mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu (tương đương 0,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) nhằm giảm vốn điều lệ.

Mới đây, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 1% và nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" cho MWG với giá cổ phiếu MWG đã điều chỉnh giảm 14% trong 3 tháng qua, đưa định giá của cổ phiếu về mức hấp dẫn, với hệ số P/E dự phóng năm 2025 là 15 lần so với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2024-2027 là 29%.

VCSC tăng giá mục tiêu do VCSC cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2025, một phần bị ảnh hưởng bởi mức giảm 12% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-2027 của mảng ICT của MWG, do VCSC giảm 80 điểm cơ bản đối với dự báo biên lợi nhuận gộp cho mảng ICT trong năm 2025 do đà phục hồi chung của ngành ICT Việt Nam chậm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến triển vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp.

VCSC giảm 12% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2025, do VCSC giảm 14% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cho mảng ICT. Điều này được bù đắp một phần bởi mức tăng 6% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cho BHX do VCSC nhận thấy hiệu quả hoạt động 9T 2024 tốt hơn dự kiến. VCSC điều chỉnh giảm 14% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 cho MWG do mức tăng 68% trong dự báo chi phí bất thường của VCSC.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ/rủi ro đối với MWG là lợi nhuận ICT cao hơn/thấp hơn dự kiến; hoạt động mở rộng cửa hàng và hiệu quả hoạt động tại BHX mạnh hơn/yếu hơn dự kiến.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 10/12, giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 60.800 đồng/cổ phiếu và giảm 13% từ đỉnh cao nhất trong năm (70.000 đồng/cổ phiếu - chốt phiên 22/8).