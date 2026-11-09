Mỹ hối thúc Trung Quốc thực hiện cam kết về đất hiếm và nông sản

Trong khi đó, phía Trung Quốc bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các hạn chế thương mại gần đây mà Mỹ áp lên Trung Quốc...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong cuộc gặp tại New York, tháng 9/2026 - Ảnh: Tân Hoa Xã.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết vào hôm thứ Sáu (6/10), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giục Trung Quốc ngay lập tức thực thi các cam kết trong thỏa thuận thương mại đã có hiệu lực gần 1 năm qua giữa hai nước, đặc biệt là cam kết về cung cấp đất hiếm cùng các loại khoáng sản thiết yếu khác cho Mỹ và tăng cường mua nông sản Mỹ.

USTR nói rằng trong một cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer đã thúc giục Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong thực hiện các điều khoản của thỏa thuận thương mại đã đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10/2025.

Trong một tuyên bố, USTR cho biết: "Trong cuộc điện đàm, Đại diện thương mại Greer nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của việc Trung Quốc thực hiện các hành động cụ thể để hoàn tất các cam kết trước đây, đặc biệt là những cam kết liên quan đến việc mua nông sản, đất hiếm và các loại khoáng sản thiết yếu khác".

Còn theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, phía Trung Quốc đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các hạn chế thương mại gần đây mà Mỹ áp lên Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đưa tin rằng ông Hà Lập Phong, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc với Mỹ, đã nhất trí cùng các đối tác phía Mỹ tiếp tục sử dụng cơ chế tham vấn để thúc đẩy sự phát triển "ổn định và tích cực" trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo dự kiến, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ có cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 18-19/11, cũng như tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ở Miami, Mỹ vào ngày 14-15/12.

Ông Greer khẳng định chính quyền ông Trump sẽ theo đuổi mục tiêu thương mại cân bằng với Trung Quốc thông qua việc "giám sát việc tuân thủ các cam kết trước đây, đồng thời mang lại những lợi ích lâu dài cho nông dân, chủ trang trại, nhà sản xuất và người lao động Mỹ".

Trước đó, ông Greer, ông Bessent cùng các quan chức Mỹ khác đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về những khó khăn mà các công ty Mỹ gặp phải trong việc tiếp cận nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác từ Trung Quốc theo thỏa thuận Busan. Phía Mỹ cho biết thỏa thuận này được thiết kế nhằm dỡ bỏ các hạn chế từng được áp đặt vào năm 2025 trong giai đoạn leo thang thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thỏa thuận thương mại Busan - theo dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10/1/2027 - đã đặt mức trần khoảng 20% đối với các loại thuế quan mà Mỹ áp dụng lên hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trung Quốc đã cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong 3 năm tới, đồng thời tăng cường thu mua các mặt hàng nông sản khác của Mỹ với tổng trị giá 17 tỷ USD mỗi năm.

"Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết của mình, bày tỏ lo ngại về những hành động gần đây của phía Trung Quốc, đồng thời khẳng định rằng tiến trình đạt kết quả phụ thuộc vào những bước đi cụ thể”, một bài đăng trên mạng xã hội của ông Bessent cho biết về nội dung cuộc điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng Mỹ sẽ "đánh giá chặt chẽ việc Trung Quốc thực thi thỏa thuận này".

Về phần mình, Bắc Kinh đã phát tín hiệu cho thấy các nhượng bộ về thuế quan vẫn là trọng tâm trong các mục tiêu của họ. Hôm 5/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng mua thêm nông sản Mỹ, nhưng với điều kiện hai bên phải thực hiện thỏa thuận cắt giảm thuế quan lẫn nhau.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh gần đây nhất giữa ông Trump và ông Tập, diễn ra tại Washington vào tháng 9, hai bên đã đề xuất một gói cắt giảm thuế quan lẫn nhau trị giá 60 tỷ USD, trong đó bao gồm khoảng 17 tỷ USD nông sản Mỹ mà Trung Quốc dự kiến nhập khẩu trong năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được chốt lại.

Vào tháng 5 năm nay, Nhà Trắng cho biết Bắc Kinh đã đồng ý mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026, với mục tiêu cho năm nay được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng. Kế hoạch mua nông sản này này nằm ngoài cam kết mua đậu tương Mỹ mà phía Trung Quốc đã đưa ra vào tháng 10 năm ngoái.