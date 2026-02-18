Chín tháng sau ngày động đất 7,7 độ Richter, đất nước Myanmar đang vào quãng thời gian đẹp nhất năm, từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, với nhiệt độ ban ngày trung bình từ 25-30 độ C, nắng nhẹ, đêm và rạng sáng nhiệt độ giảm còn 18-20 độ, trời se lạnh. Con đường từ Yangon (thủ đô cũ của Myanmar) đến tỉnh Mandalay dài hơn 600 km rộng thênh thang với mỗi bên 3 làn nhưng vắng xe qua lại, thỉnh thoảng lại nổi lên đoạn nứt toác chưa được khắc phục bởi trận động đất lịch sử để lại.

Thượng tuần tháng 1/2026, Myanmar vẫn đang trong giai đoạn tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh xã hội để phục vụ hoạt động bầu cử. Vì thế, thời gian đến ngôi trường cấp 1 tại làng Oak Kyut Pho (Mandalay) mà Mytel (thương hiệu của Viettel tại Myanmar) mới xây đã chậm hơn hai tiếng so với dự kiến.

Giám đốc kinh doanh Chi nhánh Mytel Mandalay Lý Bình Nguyên kể: lúc đó gần 13h ngày 28/3/2025 (giờ địa phương), khi đang nghỉ trưa trên tầng 3 thì nghe thấy tiếng cốc chén loảng xoảng rơi xuống sàn nhà vỡ toang, căn phòng nghiêng ngả, rung lắc dữ dội. "Tôi biết động đất đã xảy ra nên với vội chiếc áo và quần dài mặc để chạy nhưng không thể nào mặc được, hai chân hầu như không chạm mặt sàn, cách nền nhà cỡ nửa gang tay. Vậy là trên người mỗi chiếc quần xà lỏn lao chạy xuống đường. Ở thời điểm ấy ai cũng thế”, Giám đốc Nguyên kể về giây phút kinh hoàng lần đầu tiên anh từng trải.

Chỉ chục phút sau cơn địa chấn 7,7 độ Richter, hàng loạt cơn dư chấn 4-5 độ, thậm chí tới 6 độ Richter, tương đương với những trận động đất lớn tiếp tục dội xuống đất nước Myanmar, càng khiến người dân hoang mang, sợ hãi. Nguyên cũng như giám đốc chi nhánh và bộ phận quản lý Mytel ở các tỉnh chịu tác động mạnh của tâm chấn như Sagaing, Mandalay, Naypyitaw (Thủ đô mới của Myanmar)… sau gần một tiếng đồng hồ hoảng sợ, lo lắng, đã bình tĩnh trấn an tinh thần, nhanh chóng kiểm tra tình hình nhân viên người Việt, người bản địa xem có ai bị ảnh hưởng gì không, sau đó kiểm tra tình trạng kết nối mạng di động.

Nhà mạng đến từ Việt Nam - Mytel - ngay trong ngày 28/3/2025 đã tổ chức các phương án ứng cứu thông tin, thành lập ban điều hành chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Cũng trong ngày, Mytel đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương điều hành khôi phục mạng lưới tại hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Mandalay và Naypyitaw. Tổ chức huy động 43 đội kỹ thuật cứu trợ từ các tỉnh khác đến các khu vực ảnh hưởng nặng của động đất để ứng cứu thông tin.

Tập đoàn Viettel ngay hôm sau cũng cử ba đoàn gồm các chuyên gia, kỹ sư thiết kế, truyền dẫn, hạ tầng trạm, truyền thông và công tác hậu cần khác gồm hơn 35 người tới Myanmar để hỗ trợ Mytel đánh giá, khắc phục hạ tầng mạng lưới cũng như công tác cứu trợ nhân đạo.

“Động đất gây thiệt hại rất lớn, trong điều kiện của đất nước Myanmar lại càng lớn hơn vì hạn chế về nguồn lực ứng cứu”, Tổng giám đốc Mytel Ngô Vĩnh Quý chia sẻ. Đồng thời, ông cho biết thêm trong lúc đó Mytel chỉ có tâm niệm “sóng là cứu người” chứ không có ý nghĩ gì về kinh doanh nữa. Đây là thảm họa thiên nhiên, 48h vàng để cứu người là vô cùng quan trọng. Đất nước Myanmar lại thiếu điện, bởi vậy một chiếc điện thoại dù là “cục gạch” thì cũng chỉ hoạt động được trong tầm 48 tiếng, chính vì thế Ban lãnh đạo Mytel đã dồn mọi nguồn lực để làm sao đảm bảo kết nối cho chính quyền để điều hành cứu hộ và người dân để báo xem còn sống không, hay đang ở trong đống đổ nát nào.

Cùng việc khôi phục mạng lưới, kết nối, hàng trăm điểm phát SIM miễn phí, điểm trạm sạc điện thoại đã nhanh chóng được Mytel dựng lên. Cụ thể Mytel đã phát miễn phí hơn 30.000 SIM cho người dân Mandalay và Naypyitaw; phát sóng 100 điểm wifi miễn phí tại các điểm tập trung người bị nạn; hỗ trợ miễn phí viễn thông cho hơn 4,5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi trận động đất; hơn 500 điểm trạm sạc điện thoại dã chiến được lắp đặt để người dân sạc điện thoại.

Bên cạnh đó, nhà mạng cũng tổ chức các điểm phát cho người dân hơn 5 tấn lương thực như: gạo, mì tôm, bánh mì, nước sạch, hơn 10 nghìn suất ăn... cho hơn chục nghìn người; cung cấp hàng nghìn ô, lều để người dân nghỉ ngơi tại các điểm tập trung.

Giữa lúc khó khăn, thảm họa lớn nhất, Mytel không những ở lại mà còn là doanh nghiệp đầu tiên và nhanh nhất triển khai các hoạt động cứu trợ người dân ngay sau thảm họa trong vòng 3 giờ từ lúc thảm họa…

Tất cả các hành động này được đất nước, nhân dân Myanmar ghi nhận và đánh giá cao. Tại một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng là Mandalay, ông U Kyaw San, Thị trưởng thành phố Mandalay, cho biết ngay sau trận động đất chỉ có duy nhất nhà mạng Mytel có mặt, không chỉ khôi phục sóng mà còn mang đến lều bạt, lương thực, nước uống. “Tôi thực sự cảm động, không phải doanh nghiệp nào cũng làm được như vậy. Tôi và người dân ở đây rất biết ơn Mytel”, vị Thị trưởng bày tỏ.

Theo Tổng giám đốc Mytel Ngô Vĩnh Quý, khi động đất hay lũ lụt xảy ra, tất cả anh em ở các chi nhánh của Mytel đều hành động tự giác, không đợi chỉ đạo từ cấp trên, cứ thế xúm lại cứu trợ, giúp sức người dân, hỗ trợ một cách tối đa. “Hành động đó không chỉ của Mytel và Viettel đâu, nó như là tinh thần là nguồn cội của người Việt Nam – lúc người dân gặp khó khăn, hoạn nạn thì tự động phản ứng, mỗi người một tay bảo nhau hỗ trợ được tốt hơn. Các thị trường khác của Viettel cũng thế”, ông Quý nói, rồi kể, có bạn người Myanmar thán phục rằng: Khổng hiểu tại sao người Việt Nam lại có tình đoàn kết như vậy.

Trận động đất lịch sử trăm năm 7,7 độ Richter như càng muốn chứng minh và khẳng định về sự hiện diện của Mytel để gắn với cuộc sống của người dân nơi đây, để góp phần làm cho cuộc sống và kinh tế của người dân Myanmar trở nên tốt đẹp hơn.

Myanmar là thị trường mà Viettel mất thời gian đeo đuổi lâu nhất để có được. Sau gần 15 năm đầu tư, mở văn phòng đại diện và chờ đón cơ hội, đến năm 2016 Viettel mới có được giấy phép, chính thức ghi tên Myanmar trên bản đồ kinh doanh viễn thông của mình. Để có được điều đó, Viettel phải đối mặt với hai lần thất bại khi bị các đối thủ quốc tế với tiềm lực tài chính hùng mạnh đã bỏ thầu lớn gấp nhiều lần số tiền mà khả năng Viettel có ở thời điểm đó.

Nhanh chóng chớp thời cơ, Viettel Myanmar xây dựng mạng lưới và phát triển thần tốc, trở thành nhà mạng đầu tiên và duy nhất tại Myanmar phủ sóng 4G toàn quốc - công nghệ hiện đại nhất lúc đó (bỏ qua 3G). Mytel đạt 1 triệu thuê bao sau 10 ngày khai trương. Đây là tốc độ phát triển khách hàng nhanh nhất trong số tất cả các thị trường (cả Việt Nam và quốc tế) mà Tập đoàn Viettel từng đầu tư. Đến năm 2019, sau 18 tháng chính thức hoạt động, nhà mạng này cán mốc 5 triệu thuê bao và chỉ 3 năm, Mytel vươn lên chiếm số 1 về thị phần với 38,6%.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng hừng hực của Mytel bất ngờ bị “gẫy gập” khi đất nước Chùa Vàng xảy ra chính biến vào tháng 2/2021.

“Có những khoảng thời gian hệ thống mạng lưới bị cắt phá. Các nhà mạng khác cũng thế. Cứ mỗi ngày đi qua, Mytel lại mất cả nghìn thuê bao, con số thuê bao ngừng hoạt động ngày một nhiều lên, tới hàng trăm nghìn thuê bao. Chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Ngày nào Ban lãnh đạo Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) và Mytel cũng họp, cập nhật liên tục về tình hình an toàn của cán bộ công nhân viên, tình trạng hệ thống mạng lưới và đặc biệt là số thuê bao bị mất”, một cán bộ Viettel Global chia sẻ về những ngày tháng khó khăn nhất của Mytel trong thời điểm chính biến.

Cùng chính biến, khó khăn thêm chồng chất với sự tác động của dịch bệnh Covid-19, lũ lụt nghiêm trọng kinh hoàng hơn cả cơn bão Yagi diễn ra liên tục tại Myanmar, nhưng Mytel vẫn vượt qua, ở lại và đứng vững.

Ban lãnh đạo Mytel nhận xét 2025 là một năm đặc biệt khó khăn đối với nhà mạng và có thể xem là khó khăn nhất trong hơn 7 năm Mytel hoạt động tại Myanmar, khi nhiều rủi ro lớn xảy ra đồng thời, chồng lấn và kéo dài, tạo áp lực chưa từng có đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác bảo đảm an toàn.

Ngoài khó khăn về thảm họa động đất (khiến hơn 2.000 trạm BTS bị mất tín hiệu, nhiều tuyến truyền dẫn quốc tế bị gián đoạn) là hàng loạt thách thức khác mà Mytel phải đối mặt như tình trạng mất điện kéo dài, trung bình hơn 12 giờ mỗi ngày, chi phí nhiên liệu tăng cao, tạo áp lực rất lớn về chi phí vận hành; khó khăn về tỷ giá (khan hiếm USD và tỷ giá trên thị trường tự do có thời điểm cao gấp hơn hai lần tỷ giá niêm yết của Ngân hàng Trung ương, tạo ra độ lệch rất lớn giữa chi phí thực tế và kế hoạch tài chính ban đầu); khó khăn về nhập khẩu thiết bị…

Đứng trước những khó khăn trên, nhà mạng này đã thực hiện hàng loạt giải pháp, như chiến dịch triển khai 400 trạm BTS mới và khôi phục 542 trạm BTS down tồn lâu; chiến dịch triển khai 2.533 trạm Solar để giảm Cell giờ, tiết kiệm chi phí; chiến dịch nâng cấp 7018 acquy, 341máy nổ cho hơn 1.000 trạm; thực hiện tối ưu 1.500 trạm BTS, nâng cấp 300G băng thông quốc tế, tối ưu 120 tuyến truyền dẫn… Nhờ tổng thể những giải pháp này mà nhà mạng của Việt Nam đã giảm khoảng 50% sự cố gián đoạn thông tin trên toàn mạng; giảm hơn 50% số lít dầu, từ 1,8 triệu lít/tháng xuống dưới 900.000 lít/tháng; tiết kiệm hơn 20 triệu USD chi phí vận hành (OPEX), khôi phục và tăng trưởng 780 nghìn thuê bao, tăng lưu lượng sử dụng data lên 30% tại các trạm nâng cấp.

Bên cạnh đó là các giải pháp về kinh doanh như bỏ lớp trung gian vùng, thành lập trung tâm kinh doanh, điều hành tập trung và thẳng xuống tuyến tỉnh, huyện; điều hành kinh doanh phát triển thuê bao và quản lý lãi, lỗ đến từng trạm BTS; đẩy mạnh kinh doanh tại trạm 400 BTS mới, hơn 540 trạm BTS khôi phục và 1200 trạm BTS ít thuê bao; đẩy mạnh hệ sinh thái số…

Kết thúc năm 2025, Mytel đã hoàn thành xuất sắc 8/8 chỉ tiêu Tập đoàn Viettel giao, doanh thu dịch vụ năm 2025 tăng trưởng 30%, đạt 916 triệu USD; lợi nhuận đạt 104 triệu USD – mức cao nhất từ trước tới nay.

Triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, phụng sự đất nước, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn được Tập đoàn Viettel kiên trì từ những ngày đầu tiên, không chỉ tại Việt Nam mà ở tất cả các thị trường mà Viettel đặt chân tới. Tuy nhiên, tại Myanmar, vốn với những đặc trưng riêng về kinh tế xã hội, văn hóa, con người nên các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) cũng khá khác biệt và chi tiết tới tận từng bản, làng.

Làng Nay Pu, huyện Tadaoo, cách thủ phủ Mandalay khoảng 45 km, với 100 hộ dân nhưng 60% người có mức sống rất thấp, thu nhập chỉ chưa đầy 700 nghìn đồng, không có tiền để mua điện từ Chính phủ, thu nhập chủ yếu là làm giỏ từ cây cọ. Con đường vào làng tối om như mực. Khi đi khảo sát thị trường, nhân viên chi nhánh đã phát hiện và đề xuất lắp đặt đèn điện sử dụng năng lượng mặt trời cho ngôi làng. Trưởng làng này cho biết do làng ở xa trung tâm nên rất khó khăn và rất ít nhận được những hỗ trợ xã hội từ các doanh nghiệp và tổ chức. Từ ngày có điện do Mytel lắp đặt, ngõ vào làng không còn tối mịt như trước nữa.

Một tu viện tại Yangon đang nuôi dậy hơn 900 em học sinh được miễn học phí, tuy nhiên vì Myanmar triền miên mất điện nên các em học sinh thường xuyên phải học trong tình trạng thiếu ánh sáng. Mytel đã thực hiện lắp đặt tấm solar (tấm năng lượng mặt trời) để có điện chiếu sáng cho lớp học tu viện, cùng với việc tặng bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh và hỗ trợ tu viện đồ ăn, lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Cách làm CSR của Mytel cũng khá linh hoạt, nhanh nhạy trong những tình huống khẩn cấp hay mang tính bền vững lâu dài. Ngay sau trận động đất kinh hoàng, nhà cửa bị sụp đổ, hàng trăm gia đình ở vùng ven tỉnh Mandalay đã không có nhà để ở, nhà mạng này liền cải tạo, tu sửa các trạm, điểm bán hàng mini store thành các nhà tạm cho người dân ở. Hơn 30 nhà tạm mini store với gần 100 con người đang trú ngụ trong suốt hơn 9 tháng qua.

Gần 300 em học sinh cấp 1 tại làng Oak Kyut Pho (Mandalay) đã phải chuyển sang tu viện học tạm sau khi ngôi trường cấp 1 bị trận động đất đánh sập.

Trường cấp 1 tại làng Oak Kyut Pho, sau khi bị trận động đất đánh sập, gần 300 em học sinh cấp 1 đã phải chuyển sang tu viện gần đó học tạm. Rất nhanh chóng, chi nhánh Mytel Mandalay đã đề xuất ban lãnh đạo Mytel quyên góp, hỗ trợ xây dựng một ngôi trường mới khang trang. Có những làng không có nước sạch để sinh hoạt thì Mytel xây dựng hệ thống giếng nước sạch cho người dân, như 5 ngôi làng tại huyện Kyauk Tan, Yangon.

Theo ông Nguyễn Thành Chung, Phó Tổng giám đốc Mytel, CSR là hoạt động chiến lược cốt lõi của Mytel. Năm 2025, Mytel đã triển khai hơn 150 chương trình CSR trên khắp Myanmar. Như vậy, trung bình cứ hai ngày làm việc Mytel lại có một chương trình CSR.

“Có lẽ khó có doanh nghiệp nào lại làm CSR trong một năm nhiều như vậy. Mytel không làm CSR theo phong trào mà coi CSR là một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, thông qua các chương trình hỗ trợ thiên tai, kết nối viễn thông vùng sâu vùng xa, cung cấp điện mặt trời, các chiến dịch vì phụ nữ, trẻ em và giáo dục, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam vì cộng đồng, vì sự phát triển của Myanmar và vì Myanmar hạnh phúc hơn”, ông Chung khẳng định.

Gieo nhân lành gặt quả ngọt. Sau động đất, Mytel tăng thêm 500 nghìn thuê bao – toàn bộ là thuê bao được Mytel phát miễn phí cho người dân để kết nối liên lạc sau trận động đất lịch sử xảy ra và tập khách hàng chuyển sang từ nhà mạng khác. Hiện, hơn một nửa thuê bao này ở lại với nhà mạng, góp phần đưa số thuê bao thực tăng trưởng trong năm 2025 của nhà mạng lên tới 1,05 triệu, lũy kế đạt 14,2 triệu thuê bao và giữ vững thị phần số 1 với 39,0%.

Cũng nhờ chiến lược cốt lõi CSR “theo cách riêng” như vậy mà Mytel đã giành Giải vàng CSR của Stevie Award năm 2025 - một giải thưởng uy tín và rất khó đạt được (Stevie Award là giải thưởng hàng đầu thế giới về kinh doanh, được tạp chí New Your Post ví như giải Oscar cho doanh nghiệp và doanh nhân. Giải thưởng được khai sinh năm 2002 để tôn vinh và ghi nhận những thành tựu và đóng góp tích cực của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới).

Đồng thời, nhà mạng cũng giành được giải thưởng “Nhà mạng tốt nhất dành cho thế hệ trẻ” (The Best Operator for the Young Generation) do Stevie Awards bình chọn năm 2025.

