Trang chủ Kinh tế số

Viettel chính thức vận hành siêu máy tính mới nhất của Nvidia

Nam Anh

06/02/2026, 18:54

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới…

Viettel AI là đơn vị hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200.
Viettel AI là đơn vị hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200.

Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) là đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống siêu máy tính này, nghiên cứu phát triển các mô hình AI Việt Nam.

Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Đây là một trong các hệ thống AI hiệu năng cao tiên tiến nhất của NVIDIA hiện nay, được các hãng công nghệ lớn và nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm và đặt hàng sớm, do đóng vai trò hạ tầng then chốt quyết định năng lực phát triển AI.

Tuy nhiên, do các yếu tố về kiểm soát xuất khẩu, nguồn cung và điều kiện chiến lược, không phải doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận nền tảng này.

Viettel đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính B200 trong bối cảnh Nghị quyết số 57/TW-NQ của Bộ Chính trị đã xác định yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Với vai trò là Tập đoàn công nghệ chủ lực của quốc gia, Viettel triển khai hạ tầng tính toán hiện đại nhất, hiệu năng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển AI quy mô lớn tại Việt Nam, cho phép xây dựng và vận hành hạ tầng AI lõi trong nước.

Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây.
Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây.

Trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, cho biết: “Việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược để Viettel xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam. Trên nền tảng này, Viettel có thể phát triển các công nghệ AI phục vụ người Việt, doanh nghiệp Việt và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.”

Hiện nay, Viettel AI đã bắt đầu huấn luyện và tới ưu các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt phục vụ các chương trình chuyển đổi số quốc gia, song song phát triển các các mô hình đa mô thức tích hợp văn bản – hình ảnh – âm thanh – video, các mô hình AI tạo sinh chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

DGX B200 thuộc thế hệ Blackwell – kiến trúc GPU tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay, mang tới khả năng xử lý hiệu quả các tác vụ tính toán phức tạp và mô hình AI lớn. Nền tảng này đang được nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, Meta, Amazon và Tesla dự kiến lựa chọn cho huấn luyện và vận hành mô hình AI quy mô lớn. So với thế hệ trước, B200 có hiệu năng huấn luyện cao hơn gấp 3 lần và suy luận nhanh hơn tới 15 lần.

Được triển khai tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc, hệ thống siêu máy tính B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu sẽ trở thành hạ tầng AI lõi và nền tảng tính toán chiến lược dài hạn của Viettel. Trên cơ sở đó, Viettel sẵn sàng chia sẻ năng lực tính toán với các đối tác, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI trong nước phát triển theo hướng tự chủ, an toàn và bền vững.

AI blockchain kinh tế số Nghị quyết số 57 NVIDIA DGX B200 Viettel

