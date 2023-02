Năm 2022, IBC báo lỗ hơn 81 tỷ, dự kiến hoàn thành tái cấu trúc trong quý 1/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 và giải những trình những thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của công ty con là CTCP Anh ngữ Apax (Apax English-Apax Leaders).

Cụ thể: theo BCTC hợp nhất quý 4/2022, công ty ghi nhận doanh thu quý âm 45,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 352 tỷ đồng); lỗ trước thuế gần 111 tỷ đồng và lỗ sau thuế là gần 93 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía IBC, kết quả hoạt động kinh doanh của IBC giảm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid (chi phí mặt bằng của toàn hệ thống, chi phí vận hành của bộ máy). Tuy nhiên, công ty con của IBC là CTCP Phát triển Giáo dục Igarten đã hoạt động mạnh mẽ trở lại với doanh thu năm 2022 đạt hơn 300 tỷ, tăng 71% so với cùng kỳ và lãi đạt hơn 13 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước (989 tỷ đồng); Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn và các loại chi phí, IBC báo lỗ hơn 81 tỷ đồng - cùng kỳ, công ty báo lãi tới hơn 6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt hơn 11 tỷ đồng.





Tính đến hết năm 2022, tài sản của Apax Holdings đạt hơn 4.590 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ so với hồi đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 737 tỷ đồng, tăng 40 tỷ so với hồi đầu năm; Đáng chú ý là nợ phải trả lên đến 3.076 tỷ đồng - tăng gấp đôi so với vốn chủ sở hữu (1.520 tỷ đồng).

Liên quan đến thông tin tiêu cực xảy ra trong quá trình hoạt động của công ty con của chúng tôi là công ty cổ phần Anh ngữ Apax ( Apax English-Apax Leaders), IBC cho biết, Apax sẽ tiến hành kế hoạch tái cấu trúc chung trên toàn hệ thống kể từ ngày 25/11/2022 và dự kiến cơ bản xong trong quý 1/2023. Một số trung tâm đặc thù có thể điều chỉnh theo tinh hình thực tế.

Theo đó, Apax sẽ tiếp tục duy trì hoạt động binh thường tại nhóm các trung tâm đủ điều kiện vận hành, đồng thời tiếp tục đầu tư nguồn lực tài chính, nhân sự để hoàn thiện dần các mặt còn thiếu và yếu như sách, phần mềm, giáo viên và các vấn đề về vận hành khác nhằm đưa chất lượng đào tạo tiến dần với mức tiêu chuẩn đã cam kết sau đợt tái cấu trúc, với nhóm các trung tâm chưa đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn về vận hành, Apax bắt buộc phải tiến hành tái cấu trúc toàn diện.



Trong thời gian tái cấu trúc, các trung tâm nhóm này sẽ tạm dừng hoạt động giảng dạy trực tiếp (offline) tại trung tâm cho đến ngày tái khai trương.

Đồng thời, trung tâm sẽ tiến hành chuyển học viên sang học offline tại các trung tâm Apax lân cận (tùy theo điều kiện cùa khu vực) hoặc chuyển sang học Online với giáo viên nước ngoài với nhiều ưu đãi dành cho học viên trong suốt thời gian tái cấu trúc.

Vừa qua, IBC đã hoàn thành các hạng mục trong đợt đầu, nhất là về nhân sự và giữ vững nhóm trung tâm hoạt động tốt. Hiện IBC sẽ tích cực khơi thông nguồn lực tài chính và chuẩn bị kiện toàn về mặt bằng và phục hồi tiếp nhóm các trung tâm khó khăn.

APAX Leaders đã có hơn 30 trung tâm đủ điều kiện về mọi mặt tái khai trương trong tháng 2. Đến tháng 3, sẽ có 38 trung tâm tái khai trương ỏ Việt Nam. Một số địa phương có trung tâm mở cửa lại đợt này bao gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Vinh, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai...



Tại Hà Nội có 13 trung tâm mở đến tháng 3, riêng tại TP.HCM có 4 trung tâm được tái khai trương đầu tiên, nằm tại quận 7, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp...

Đến tháng 5, APAX Leaders sẽ mở thêm 16 trung tâm. Tại TP.HCM, sẽ có 6 trung tâm tái khai trương, nằm ở các quận 7, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức.

Đến tháng 6, dự kiến APAX Leaders sẽ mở thêm 20 trung tâm trên cả nước, tức tổng cộng sẽ có 79 trung tâm mớ trở lại. Ở khu vực TP.HCM, trong tháng 6/2023 sẽ có 14 trung tâm mở thêm, bao gồm ở một số quận huyện như quận 1, quận 5, quận 11, Bình Tân, Gò Vấp... với tống số 24 trung tâm tái khai trương theo lộ trình.

Với nguồn lực tài chính hiện nay, IBC muốn dồn tập trung cho việc tái cấu trúc, tái khai trương để mở lại các hoạt động của trung tâm. Sau giai đoạn tái cấu trúc, IBC sẽ mở cửa tất cả trung tậm và nâng cấp giải pháp học tập như trước dịch hoặc tốt hơn trước dịch.



IBC cho hay, quan trọng nhất hiện nay là làm sao để đưa hệ thống Apax Leaders sớm hoạt động ổn định, chất lượng trở lại.

Đáng chú ý, với những phụ huynh không thể tiếp tục đồng hành cần rút phí, IBC đề xuất với các phụ huynh chuyển thành các hợp đồng vay, có lãi suất như ngân hàng và trả dần sau giai đoạn tái cấu trúc...

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/2, cổ phiếu IBC tăng nhẹ lên 2.870 đồng/cổ phiếu, tăng 0,80% trong 5 phiên vừa qua.