Năm 2022 tổng sản phẩm xã hội GRDP Đà Nẵng tăng 14,05%

Sáng nay 13/12/2022, phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cho biết sau một năm nỗ lực phấn đấu, thành phố đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 14,05%, vượt xa mục tiêu đề ra (6-7%), xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng; trong đó, dịch vụ tăng 17,85%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,39%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,39%). Đặc biệt, riêng quý III/2022 GRDP tăng ấn tượng, đạt 39,15%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tính đến ngày 30/11/2022) đạt 23.578 tỷ đồng, 120,1% dự toán, tăng 3,5% so với năm 2021; trong đó, thu nội địa là 18.348 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 5.201 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán.

Quy mô nền kinh tế đạt tăng trưởng cao hơn so với trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2019.

Tính đến ngày 15/11/2022, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 10.058 tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố (IIP) năm 2022 ước tăng 9,1% so với cùng kỳ 2021. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt 37.686 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2021.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/11/2022, Đà Nẵng đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt 3.950 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 50,1% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Trong năm 2022, Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, sau một thời gian dài chịu tác động tiêu cực của đại dịch, thành phố rơi vào nhóm các địa phương có mức độ tăng trưởng thấp nhất cả nước. Thêm vào đó, năm 2022 thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nội tại và những bất ổn của tình hình thế giới, tuy nhiên Đà Nẵng đã có bước phục hồi khá mạnh mẽ và có tốc độ tăng trưởng tích cực.

Còn theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải nhìn nhận thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức từ yếu tố nội tại. Cụ thể, tốc độ trưởng kinh tế của thành phố chưa đồng đều, một số ngành công nghiệp tiếp tục gặp với khó khăn, chưa thể phục hồi; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung - cầu lao động chưa được khắc phục, nhiều lao động gặp khó khăn sau đại dịch, tình trạng mất việc, bị cho ngừng việc, nghỉ việc do lạm phát, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng có xu hướng gia tăng.

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2023 thành phố chọn là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Vì vậy, đề nghị tại kỳ họp này các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tồn tại để thành phố tiếp tục phát triển.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để làm cơ sở đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt các mục tiêu trong năm 2023.

Về lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý và đề nghị HĐND thành phố xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách để đảm bảo nguồn lực, tránh việc đầu tư dàn trải dẫn đến không hiệu quả. Cùng với đó, HĐND thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển thành phố trong thời gian đến.

Theo lịch trình, kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X được diễn ra trong 3 ngày 13-115/12 sẽ thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như: Kế hoạch vốn đầu tư công, các kế hoạch về bố trí suất tái định cư tối thiểu; 3 kế hoạch lớn liên quan đến lĩnh vực y tế như: Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập, chính sách hỗ trợ cán bộ y tế tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập.