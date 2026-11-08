Ngành than cần nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Tối 7/11, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành than, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh cùng các đơn vị trong toàn ngành.
Nhấn mạnh đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đang đặt lên ngành Than những trách nhiệm lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành than thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chủ động thích ứng với chuyển dịch năng lượng; nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu, phát triển các loại vật liệu phù hợp trên cơ sở lợi thế, điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh về năng suất, trình độ công nghệ và năng lực làm chủ sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành.
Ưu tiên công nghệ giúp giảm lao động nặng nhọc, kiểm soát nguy cơ, tiết kiệm năng lượng, giảm tổn thất tài nguyên. Công nghệ được đầu tư phải phù hợp điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả và cải thiện môi trường làm việc.
Doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, công nhân lành nghề; khuyến khích sáng kiến, kết hợp kinh nghiệm của người thợ với tri thức khoa học để giải quyết những vấn đề trong sản xuất.
Cùng với nâng cao năng suất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý trách nhiệm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và chăm lo đời sống công nhân.
Theo đó, bảo đảm an toàn lao động là trách nhiệm trước hết của người đứng đầu và cả hệ thống quản lý sản xuất. Các đơn vị phải kiểm soát nguy cơ từ sớm, đầu tư cho phòng ngừa và kịp thời dừng sản xuất khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng con người.
Việc giao sản lượng, tiến độ và định mức phải căn cứ vào điều kiện an toàn thực tế. Mọi cảnh báo từ hiện trường phải được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương tương xứng với công sức, trình độ và đóng góp; quan tâm sức khỏe nghề nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân và thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.
Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới; doanh nghiệp cần lắng nghe tiếng nói của người trực tiếp sản xuất, phát huy vai trò làm chủ của công nhân.
Về phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khai thác tài nguyên có trách nhiệm, gắn phát triển ngành Than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh.
Khẳng định tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, có trách nhiệm với các thế hệ sau.
Bảo vệ môi trường phải được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ; kiểm soát chặt nước thải, bụi, bãi thải; thực hiện nghiêm việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.
Quảng Ninh và các doanh nghiệp cần phối hợp trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, hài hòa giữa khai thác khoáng sản với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, bảo vệ di sản và chất lượng sống của nhân dân.
Đồng thời, chủ động chuẩn bị phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác; sử dụng nguồn lực từ khai thác khoáng sản để đào tạo con người, đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài.
Trong quá trình cơ cấu lại sản xuất, phải có phương án bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho người lao động. Đào tạo lại phải gắn với nhu cầu việc làm thực tế, có phương án phù hợp với lao động lớn tuổi, sức khỏe suy giảm. Hiệu quả chuyển đổi phải được đánh giá bằng việc làm, thu nhập và khả năng ổn định cuộc sống.
Về xây dựng Đảng và quản trị doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.
Doanh nghiệp nhà nước phải phát huy vai trò dẫn dắt trong huy động, sử dụng nguồn lực, làm chủ công nghệ và bảo đảm cung ứng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, an toàn lao động và những vấn đề thuộc phạm vi quản lý.
Các cấp ủy, cán bộ quản lý phải bám sát cơ sở, gần công nhân, thực hiện tốt dân chủ và giải quyết kịp thời kiến nghị của người lao động.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và Quảng Ninh phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động; gắn phát triển hạ tầng sản xuất với nhà ở, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.
Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt; thường xuyên kiểm tra tại cơ sở để kịp thời điều chỉnh.
Nhấn mạnh truyền thống 90 năm đã khẳng định bản lĩnh, sức sáng tạo và sự cống hiến của công nhân Vùng mỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các thế hệ thợ mỏ tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả, góp phần củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ của đất nước.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
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