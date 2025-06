Ngành than tăng tốc nửa đầu năm, TKV chủ động ứng phó thách thức quý 3

Tuy nhiên, bước vào quý 3/2025, những thách thức mới từ thời tiết cực đoan và sức cầu giảm buộc TKV phải chủ động điều hành linh hoạt, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an toàn sản xuất.

Trong tháng 6/2025, sản lượng than nguyên khai của TKV ước đạt 3,24 triệu tấn, tương đương 104,6% kế hoạch tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng đạt 21,09 triệu tấn, bằng 55,4% kế hoạch năm và 103,2% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các đơn vị thành viên cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch khai thác.

KHAI THÁC VƯỢT TIẾN ĐỘ, TIÊU THỤ THAN ỔN ĐỊNH

Song song đó, than sạch sản xuất trong tháng 6 ước đạt 3,4 triệu tấn; cộng dồn 6 tháng đạt 20,82 triệu tấn, tương đương 56,6% kế hoạch năm và 103% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ tháng 6 đạt 3,5 triệu tấn, trong đó 2,95 triệu tấn dành cho sản xuất điện. Đáng chú ý, than giao điện lũy kế 6 tháng đạt 21,48 triệu tấn, đảm bảo duy trì sản xuất điện ổn định trên toàn hệ thống.

Hoạt động đào lò – khâu then chốt trong duy trì và phát triển công suất – ghi nhận 25,29 nghìn mét lò đào mới trong tháng 6, tương đương 105,7% kế hoạch tháng. Lũy kế 6 tháng đạt 138,51 nghìn mét, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm, tăng 106,3% so với cùng kỳ. Khối lượng bốc xúc đất đá đạt 14,18 triệu m³, lũy kế 6 tháng đạt 83,52 triệu m³, tương đương 54,5% kế hoạch năm, tăng 107,2% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực khoáng sản và hóa chất của TKV cũng duy trì tăng trưởng khá ấn tượng. Cụ thể: sản lượng Alumina tháng 6 đạt 133,75 nghìn tấn, bằng 107% kế hoạch tháng, nâng tổng 6 tháng lên 756,87 nghìn tấn, đạt 58,2% kế hoạch năm. Tiêu thụ Alumina cũng bứt tốc mạnh, đạt 173,38 nghìn tấn trong tháng 6, tương đương 145,8% kế hoạch tháng; lũy kế 6 tháng đạt 766 nghìn tấn, vượt 103,5% cùng kỳ.

Trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện tháng 6 đạt 868 triệu kWh, tương đương 85,1% kế hoạch, lũy kế 6 tháng đạt 5,76 tỷ kWh, đạt 57,2% kế hoạch năm, tăng 111,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, sản xuất thuốc nổ 6 tháng đạt 41,87 nghìn tấn, tiêu thụ thuốc nổ đạt 57,5 nghìn tấn, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khai thác. TKV cũng sản xuất 12 nghìn tấn Amon Nitrat và tiêu thụ 15,8 nghìn tấn.

Nhờ kết quả sản xuất duy trì tích cực trên nhiều lĩnh vực, doanh thu toàn Tập đoàn TKV trong tháng 6 đạt 13,75 nghìn tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 6 tháng lên 88,19 nghìn tỷ đồng. Đây là cơ sở vững chắc để TKV góp phần quan trọng trong tăng trưởng công nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện – lĩnh vực đang đóng vai trò cốt lõi.

CHỦ ĐỘNG ĐIỀU HÀNH QUÝ 3/2025

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quý 3/2025 được dự báo sẽ là giai đoạn đầy thách thức. Thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ điện giảm, có thể khiến thị trường than đối mặt sức ép điều chỉnh mạnh. Nhằm ứng phó hiệu quả, TKV đã lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng 7/2025 với các chỉ tiêu điều chỉnh hợp lý.

Cụ thể, than nguyên khai dự kiến sản xuất 2,6 triệu tấn, than sạch ước đạt 2,84 triệu tấn, tiêu thụ than khoảng 3,78 triệu tấn. Hoạt động đào lò tiếp tục được duy trì với 21,39 nghìn mét lò, bốc xúc đất đá 11 triệu m³.

Về khoáng sản, TKV đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 120 nghìn tấn Alumina, 8,3 nghìn tấn tinh quặng đồng, tiêu thụ khoảng 3 nghìn tấn. Sản lượng điện tháng 7 dự kiến 816 triệu kWh, sản xuất 6,3 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 9,5 nghìn tấn; sản xuất 16 nghìn tấn Amon Nitrat, tiêu thụ tương đương mức sản xuất.

Doanh thu tháng 7 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 13,8 nghìn tỷ đồng. Để đảm bảo mục tiêu sản xuất – kinh doanh, TKV yêu cầu các đơn vị tăng cường huy động thiết bị, nhân lực, đồng thời siết chặt quản trị kỹ thuật – công nghệ, chủ động phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn lao động và môi trường. Đây được xem là giải pháp trụ cột để duy trì hoạt động liên tục và vững vàng trước biến động thị trường của Tập đoàn .