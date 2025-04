Quý 1/2025, TKV sản xuất 2,81 tỷ kWh điện, tiêu thụ 12,7 triệu tấn than

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 3/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhiều đã ảnh hưởng đến công tác vận chuyển than đất tại các mỏ lộ thiên. Tuy nhiên, TKV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch chính trong 3 tháng đầu năm 2025.

HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH TRONG QUÝ 1/2025

Cụ thể, sản lượng than nguyên khai tháng 3/2025 sản xuất đạt 3,98 triệu tấn, bằng 113% kế hoạch; than sạch sản xuất đạt 3,56 triệu tấn; tiêu thụ 4,98 triệu tấn; bóc đất đá dự kiến đạt 16,15 triệu tấn, bằng 114% kế hoạch; đào lò dự kiến đạt 25,46 ngàn mét.

Các sản phẩm khác như: sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi ước đạt 127,8 nghìn tấn, tiêu thụ 165 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 11,7 ngàn tấn, sản xuất 2,65 nghìn tấn đồng tấm; 625 tấn kẽm thỏi; 16,3 nghìn tấn tinh quặng sắt.

Trong tháng 3, sản xuất điện của TKV ước đạt 1,09 tỷ kWh điện bằng 107% kế hoạch. Ngoài ra, Tập đoàn đã sản xuất 7,5 nghìn tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9,7 nghìn tấn; Sản xuất 16,1 nghìn tấn Nitrat Amon; tiêu thụ 17,9 ngàn tấn.

Với việc 100% các sản phẩm đều hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tổng số của toàn Tập đoàn trong tháng 3/2025 dự kiến đạt 17,94 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, toàn TKV ước đạt 44,34 nghìn tỷ đồng, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2024.

Các chỉ tiêu chính của TKV trong quý 1/2025 cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. TKV đã cung cấp than cho sản xuất điện đảm bảo tiến độ, đảm bảo an toàn hệ thống điện cho phát điện các tháng mùa khô; khai thác tối đa sản lượng, than khoáng sản kết hợp với điều hành nhập khẩu than hợp lý, đáp ứng nhu cầu than, khoáng sản cho các khách hàng góp phần đóng góp tăng trưởng GDP chung cho cả nước.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, đã tiêu thụ 12,71 triệu tấn than, trong đó than cho sản xuất điện đạt: 10,8 triệu tấn; than sạch sản xuất 10,05 triệu tấn và sản xuất 10,5 triệu tấn than nguyên khai.

Khối lượng bóc đất đá dự kiến đạt 38,92 triệu m3; 64,78 ngàn mét đào lò. Alumin sản xuất 03 tháng đạt: 382,7 nghìn tấn; tiêu thụ 348,26 nghìn tấn; sản xuất 30,15 ngàn tấn tinh quặng đồng; 1.978 tấn kẽm thỏi; 8.240 tấn đồng tấm; 37.453 tấn tinh quặng sắt; sản xuất điện đạt 2,81 tỷ kWh. Bên cạnh đó, sản xuất 20,43 nghìn tấn thuốc nổ, tiêu thụ 27,29 nghìn tấn; dự kiến đạt 40,05 nghìn tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 30,67 nghìn tấn.

TĂNG TỐI ĐA SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VÀO QUÝ 2

Bước vào tháng 4 và quý 2/2025, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho các doanh nghiệp Nhà nước về “giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững”, TKV cho biết đã chủ động rà soát kế hoạch sản xuất than, tập trung chế biến than từ đất đá lẫn than, tăng tối đa sản lượng khai thác.

Than nguyên khai sản xuất tháng 4/2025 dự kiến đạt 3,35 triệu tấn.

Trong đó, TKV sẽ tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4 và quý 2/2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Than nguyên khai sản xuất tháng 4 dự kiến đạt 3,35 triệu tấn; Kế hoạch quý 2 đạt 10,15 triệu tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 phấn đấu đạt 20,90 triệu tấn. Tiêu thụ than đạt 4,88 triệu tấn; trong đó tiêu thụ hộ điện 4,18 triệu tấn, quý 2 đạt 15,8 triệu tấn, 6 tháng đầu năm 2025 ước tiêu thụ 28,5 triệu tấn than.

Dự kiến than giao điện 12,4 triệu tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 23,23 triệu tấn. Bóc đất đá tháng 4 đạt14,43 triệu m3; quý 2 đạt 40,1 triệu m3. Mét lò tổng số tháng 4 đạt 23,85 nghìn mét, qúy 2 đạt 72,2 nghìn mét.

Phấn đấu sản phẩm Alumina tháng 4 đạt 131 nghìn tấn, tiêu thụ 130 nghìn tấn; kế hoạch quý 2 đạt 348 nghìn tấn, tiêu thụ 370 nghìn tấn. sản xuất đồng tấm tháng 4 đạt 2,5 nghìn tấn, tiêu thụ 2,8 nghìn tấn; Kế hoạch quý 2 đạt 7,46 nghìn tấn; tiêu thụ 8,5 nghìn tấn…

Sản xuất điện tháng 4 dự kiến đạt 1 tỷ kWh; kế hoạch quý 2 đạt 2,88 tỷ kWh. Thuốc nổ tháng 4 sản xuất 6,8 nghìn tấn; kế hoạch quý 2 đạt 20,6 ngàn tấn… Amon Nitrat tháng 4 sản xuất 16,5 ngàn tấn; kế hoạch quý 2 đạt 50 ngàn tấn, tiêu thụ tháng 4 đạt 17,5 nghìn tấn; Kế hoạch quý 2 đạt 51,86 ngàn tấn…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV cho biết sẽ tăng cường công tác chế biến than sạch; triển khai hiệu quả phương án khai thác than lộ thiên trước và trong mùa mưa; chủ động các chủng loại than cung cấp cho các khách hàng và thị trường xuất khẩu; nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới; tiếp tục chăm lo thực hiện tốt các chế độ phúc lợi, chế độ mang đặc thù của TKV.

Đồng thời, Tập đoàn cũng sẽ duy trì tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội tại các địa phương có hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường, phòng chống mưa bão, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2025.