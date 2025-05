TKV giữ nhịp sản xuất cao trong tháng 4, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết trong tháng 4/2025, Tập đoàn đã điều hành sản xuất – tiêu thụ với nhịp độ cao, chủ động trong các kịch bản điều hành, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng năng suất, giảm tổn thất tài nguyên.

Do đó, các chỉ tiêu sản xuất chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, hoạt động sản xuất than tiếp tục giữ vai trò trụ cột, trong bối cảnh Tập đoàn thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 – 25/4/2025) và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

CUNG CẤP HƠN 4 TRIỆU TẤN THAN CHO SẢN XUẤT ĐIỆN

Cụ thể, sản lượng than sạch sản xuất tháng 4 đạt 3,7 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch; lũy kế 4 tháng đầu năm 2025 đạt 13,8 triệu tấn, bằng 104% so với cùng kỳ. Than nguyên khai đạt 3,7 triệu tấn trong tháng 4, bằng 110% kế hoạch; lũy kế đạt 14,2 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Than tiêu thụ trong tháng 4 đạt 4,85 triệu tấn, bằng 99,1% kế hoạch tháng; cộng dồn 4 tháng đạt 17,6 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó riêng than giao cho sản xuất điện đạt 4,2 triệu tấn trong tháng, hoàn thành 100% kế hoạch; lũy kế đạt 15,1 triệu tấn, bằng 35,9% kế hoạch năm và tương đương mức thực hiện cùng kỳ năm 2024.

Khối lượng đất đá bóc xúc trong tháng 4 ước đạt 15,4 triệu m³, vượt 7% kế hoạch tháng; 4 tháng đạt 54,4 triệu m³, ngang bằng cùng kỳ. Mét lò đào mới trong tháng ước đạt 24,8 ngàn mét, bằng 104% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đạt 89,6 ngàn mét, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động sản xuất khoáng sản và hóa chất duy trì ở mức cao, tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi. Sản lượng Alumina trong tháng 4 đạt 107 ngàn tấn; lũy kế 4 tháng đạt 490 ngàn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Tiêu thụ Alumina tháng 4 đạt 102 ngàn tấn; 4 tháng đạt 450 ngàn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất đạt 9,8 ngàn tấn trong tháng 4, vượt 19% kế hoạch tháng; 4 tháng đạt 39,8 ngàn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Tiêu thụ tinh quặng đồng trong tháng 4 đạt 3 ngàn tấn, bằng 110% kế hoạch tháng; 4 tháng đạt 11 ngàn tấn.

Sản xuất điện duy trì ổn định theo kế hoạch huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Tháng 4 sản xuất đạt 1,031 tỷ kWh, bằng 107% kế hoạch; lũy kế 4 tháng đạt 3,85 tỷ kWh, tăng 16% so với cùng kỳ. Sản lượng thuốc nổ công nghiệp tháng 4 đạt 6,9 ngàn tấn, đạt 100% kế hoạch; sản xuất Amon Nitrat đạt 17 ngàn tấn, hoàn thành kế hoạch; tiêu thụ đều đạt 100%.

Các đơn vị cơ khí bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 4 ước đạt 16,1 ngàn tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu đạt 60,8 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng 4 đạt 2,35 ngàn tỷ đồng; cộng dồn 4 tháng đạt 9,6 ngàn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

ĐẢM BẢO ĐỦ THAN CHO ĐIỆN, ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bước vào tháng 5, nhu cầu tiêu thụ than dự kiến tiếp tục tăng cao do bước vào cao điểm mùa khô. Đồng thời, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, chế biến. Do đó, TKV đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai các biện pháp điều hành, bảo đảm an toàn mỏ, phòng chống mưa bão, duy trì nhịp độ sản xuất ổn định và nâng cao sản lượng.

Cụ thể, kế hoạch sản xuất tháng 5 của TKV bao gồm sản lượng than nguyên khai đạt 3,3 triệu tấn, nâng lũy kế 5 tháng lên 17,51 triệu tấn. Than sạch sản xuất ước đạt 3,61 triệu tấn, nâng tổng số lên 17,39 triệu tấn. Sản lượng đào lò tháng 5 đạt 24,21 ngàn mét, lũy kế đạt 113,8 ngàn mét. Khối lượng đất đá bóc xúc trong tháng đạt 14,47 triệu m³; 5 tháng đạt 68,9 triệu m³.

Sản lượng Alumina tháng 5 dự kiến đạt 129 ngàn tấn; lũy kế 5 tháng đạt 610 ngàn tấn. Tiêu thụ Alumina ước đạt 120 ngàn tấn; cộng dồn 5 tháng đạt 570 ngàn tấn. Sản xuất tinh quặng đồng đạt 8,98 ngàn tấn trong tháng; 5 tháng đạt 48,8 ngàn tấn. Tiêu thụ tinh quặng đồng ước đạt 3 ngàn tấn; lũy kế đạt 13,96 ngàn tấn.

Sản xuất điện tháng 5 ước đạt 1,013 tỷ kWh; lũy kế 5 tháng dự kiến đạt 4,86 tỷ kWh. Sản xuất thuốc nổ đạt 6,8 ngàn tấn, nâng tổng số 5 tháng lên 34,74 ngàn tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 9,8 ngàn tấn trong tháng, lũy kế đạt 47,64 ngàn tấn.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 5 dự kiến đạt 16,21 ngàn tỷ đồng; cộng dồn 5 tháng đạt 76,99 ngàn tỷ đồng.

Để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ than tăng cao trong cao điểm mùa nắng nóng, TKV cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo sản xuất – tiêu thụ than đồng bộ, tăng cường giám sát cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, làm việc chặt chẽ với các nhà máy để đảm bảo đủ than dự trữ và nguồn than dự phòng cho phát điện. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than theo kế hoạch để phục vụ chế biến, pha trộn than thương phẩm.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn mỏ và bảo vệ tài nguyên tiếp tục được quan tâm. TKV thường xuyên tổ chức kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nắm tình hình, rà soát ranh giới mỏ và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất – an toàn.

Về đầu tư phát triển, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Viettel và Tập đoàn FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số; tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo diện khai thác, đổ thải đáp ứng yêu cầu.