Nghệ An: Hơn 80 dự án bất động sản vào đợt rà soát, xử lý cao điểm

Nghệ An đang đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc cho 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Với thời hạn xử lý được ấn định trước ngày 10/12/2026, địa phương đặt mục tiêu giải quyết những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và nghĩa vụ tài chính, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực bất động sản...

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và xây dựng là yêu cầu quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản tại Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh

Theo danh mục rà soát của Ban Chỉ đạo 707, Nghệ An hiện có 84 dự án nhà ở, khu đô thị cần tập trung xử lý do chậm tiến độ, tồn đọng hoặc phát sinh vướng mắc kéo dài. Đây là những dự án cần được xem xét cụ thể để xác định nguyên nhân đình trệ và hướng giải quyết phù hợp.

Trong số này, Thanh tra tỉnh Nghệ An được giao phụ trách 47 dự án, Sở Tài chính phụ trách 26 dự án. Các dự án còn lại thuộc phạm vi xử lý của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh và Công an tỉnh.

Những vướng mắc cần giải quyết trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách đến quy hoạch, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính. Với các dự án liên quan đến nhiều cơ quan, việc phối hợp xử lý cũng là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng hồ sơ kéo dài, chậm được giải quyết.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan liên quan xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ của từng dự án, tập trung tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền. Những trường hợp phức tạp phải được phân loại, xây dựng phương án xử lý cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc rà soát hoặc báo cáo tình trạng vướng mắc.

Đáng chú ý, quá trình tháo gỡ phải đi đôi với việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Những sai phạm đã xảy ra không được hợp thức hóa, đồng thời việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với thị trường bất động sản, việc giải quyết các dự án tồn đọng có ý nghĩa trong việc khơi thông nguồn lực đất đai và đầu tư. Tuy nhiên, khả năng phục hồi tiến độ của từng dự án sẽ phụ thuộc vào tính chất vướng mắc, mức độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để tránh tình trạng các dự án tiếp tục kéo dài, Nghệ An chia quá trình xử lý thành 3 đợt, tương ứng với mức độ phức tạp của từng trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra tại dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Trường Vinh. Ảnh: Kim Oanh

Những dự án cơ bản đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện giải quyết được ưu tiên hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Nhóm cần bổ sung hồ sơ hoặc phối hợp giữa nhiều cơ quan phải hoàn thành trước ngày 20/11. Các dự án phức tạp, tồn tại kéo dài hoặc cần cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được đặt thời hạn trước ngày 10/12/2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của các sở, ngành phải hoàn thành trước ngày 10/12/2026. Kết quả xử lý 84 dự án sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 15/12/2026.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu kết quả xử lý phải thể hiện bằng văn bản giải quyết hoặc phương án tháo gỡ cụ thể. Việc tổ chức họp, xin ý kiến hay báo cáo khó khăn không được xem là hoàn thành nếu chưa tạo ra kết quả thực chất.

Việc đặt thời hạn cho từng nhóm dự án được kỳ vọng giúp quá trình xử lý có trọng tâm, hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng do chậm phối hợp hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm. Những trường hợp có nguy cơ trễ hạn cũng phải được rà soát để kịp thời đề xuất phương án giải quyết.

Trong bối cảnh các dự án nhà ở, khu đô thị cần đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện về đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng, việc tháo gỡ vướng mắc không chỉ là giải quyết thủ tục riêng lẻ mà còn quyết định khả năng tiếp tục triển khai dự án.

Vì vậy, hiệu quả của đợt rà soát lần này sẽ được thể hiện qua số dự án thực sự được tháo gỡ khó khăn, những thủ tục được giải quyết và khả năng tiếp tục triển khai trên thực tế. Đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ khơi thông nguồn lực bất động sản tại Nghệ An trong giai đoạn cuối năm 2026.