Hà Nội dự kiến di dời 902 hộ dân phố cổ, phố cũ

TP. Đà Nẵng đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở và chi phí lưu trú đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng làm việc trên địa bàn Thành phố...
Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, mỗi chỉ tiêu hoàn thành, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ, đều sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô. Việc kịp thời quyết nghị những vấn đề để thúc đẩy phát triển Thành phố, cải thiện cuộc sống của người dân chỉ thực sự có ý nghĩa khi những quyết định sớm được hiện thực hoá...
Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, Eco Retreat mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích. Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.
Thảo luận Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các dự án nhà ở cho thuê do Nhà nước đầu tư để dẫn dắt thị trường thì cần yêu cầu công khai đầy đủ cấu phần giá thành gồm chi phí đất, xây dựng, tài chính, quản lý, vận hành, bảo trì và các khoản chi phí hợp pháp khác. Việc công khai này giúp hình thành mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường...
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn Thành phố...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Thảo luận Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các dự án nhà ở cho thuê do Nhà nước đầu tư để dẫn dắt thị trường thì cần yêu cầu công khai đầy đủ cấu phần giá thành gồm chi phí đất, xây dựng, tài chính, quản lý, vận hành, bảo trì và các khoản chi phí hợp pháp khác. Việc công khai này giúp hình thành mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...