Nghị quyết 26-NQ/TW: Bước đột phá cho du lịch Đà Nẵng cất cánh

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, Đà Nẵng đã nổi lên như một điểm sáng, tận dụng tối đa các lợi thế để biến mình thành một cực tăng trưởng du lịch mạnh mẽ...

Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng (DIFF) đã làm nên thương hiệu mang tầm quốc tế riêng có của Đà Nẵng. Ảnh: Sungroup

Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030, bao gồm việc đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, cùng tổng thu 80 - 90 tỷ USD.

Để đạt được những mục tiêu này, Nghị quyết đã xác định ba cực tăng trưởng chính là Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, với vai trò dẫn dắt vùng và phát triển hệ sinh thái dịch vụ tích hợp.

Đà Nẵng, dù có quy mô kinh tế và dân số khiêm tốn hơn so với hai siêu đô thị còn lại, nhưng đã chứng minh được năng lực tạo giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc tế. Tính đến hết tháng 9 năm nay, các cơ sở lưu trú đã phục vụ khoảng 15,862 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,732 triệu lượt, tăng 28,7%, trong khi khách trong nước đạt gần 8,130 triệu lượt, tăng 24,3%. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42%.

Sông Hoài (Hội An) hằng đêm tấp nập du khách dạo thuyền, thả hoa đăng. Ảnh: Ngô Anh Văn

Kéo theo đó, các ngành dịch vụ như ăn uống, vận tải và bán lẻ hàng hóa đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 14,52%, 13,75%. Đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng này là khu vực dịch vụ, chiếm hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố, với mức tăng 12,39% trong quý 3 và 10,55% trong 9 tháng năm 2026. Điều này đã khẳng định Đà Nẵng ở vị thế cửa ngõ du lịch quốc tế hàng đầu ở khu vực miền Trung.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Đà Nẵng đạt được thành công này là sự kết hợp giữa nền tảng tự nhiên, hạ tầng đồng bộ và sản phẩm du lịch đột phá. Thành phố đã sớm đồng hành cùng các tập đoàn tư nhân lớn để góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương. Đà Nẵng đã chủ động tạo ra chuỗi sự kiện bài bản để thu hút du khách quanh năm, tiêu biểu là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Sự kiện này không chỉ tạo ra thương hiệu "Thành phố pháo hoa" mà còn mang lại hiệu ứng kinh tế mạnh mẽ, kéo dài dòng khách suốt nhiều tuần và kích hoạt chuỗi giá trị kinh tế đêm.

Đặc biệt, vào tháng 8 năm 2025, Tập đoàn này đã khởi công Danang Downtown - tổ hợp công viên văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ với mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới bên sông Hàn.

Điệu múa truyền thống của các cô gái dân tộc Cơ Tu được biểu diễn thường xuyên tại các điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Ngô Anh Văn

Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc phát triển các điểm đến đơn lẻ mà đã tích hợp chúng thành một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Du khách đến đây có thể trải nghiệm trọn vẹn từ biển, núi, đô thị hiện đại, nghỉ dưỡng cao cấp, di sản, ẩm thực, giải trí đến MICE - thế mạnh vượt trội nhờ hạ tầng hội nghị quốc tế cùng chuỗi lưu trú 5 sao. Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Danang Mikazuki Japanese Resort &Spa… là những biểu tượng du lịch toàn cầu, thu hút hàng triệu du khách quốc tế.

Có thể khẳng định: Nghị quyết 26-NQ/TW đã mở đường cho Đà Nẵng phát triển một hệ sinh thái kinh tế du lịch mới, biến tài nguyên, sự kiện và sản phẩm giải trí thành một hệ sinh thái điểm đến. Với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược và hạ tầng hoàn thiện, Đà Nẵng đang trên đà trở thành một cực tăng trưởng du lịch mạnh mẽ, không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ du lịch quốc tế.