Nghiên cứu: Nguy cơ nhập viện vì biến chủng Omicron giảm nhiều so với Delta

Tin từ Bloomberg cho hay, các nhà nghiên cứu ở Scotland phát hiện thấy rằng nguy cơ phải nhập viện ở những bệnh nhân Covid do Omicron giảm 2/3 so với ở những người mắc Delta, dù Omicron có khả năng tái nhiễm cao gấp 10 lần so với Delta ở những ở đã từng mắc Covid và khỏi bệnh.

Một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), với một cơ sở dữ liệu lớn hơn từ England, phát hiện thấy rằng những người mắc Omircon có khả năng nhập viện giảm 15-20%, và nếu nhập viện, khả năng họ phải ở lại qua một đêm giảm 40-45% so với những người nhiễm Delta.

Những dữ liệu mới này củng cố phát hiện trước đó, cũng côn bố vào hôm thứ Tư, cho thấy những người ở Nam Phi mắc Covid-19 có khả năng phải nhập viện giảm 80% nếu mắc Omicron so với mắc những biến chủng trước. Nghiên cứu của Viện nghiên cứu Quốc gia về bệnh truyền nhiễm của Nam Phi cũng cho thấy các ca mắc Omicron có khả năng bị nặng giảm 70% so với mắc Delta.

Dù mới chỉ là đánh giá ban đầu, các nghiên cứu trên có thể mang lại một sự yên tâm nhất định rằng biến chủng Omicron có thể gây ra hệ quả bớt nghiêm trọng hơn so với Delta, ít nhất ở những nơi mà phần lớn người dân đã có mức miễn dịch nhất định nhờ tiêm chủng hoặc nhờ đã từng mắc Covid và khỏi bệnh.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng do tốc độ lây mạnh, biến chủng mới vẫn có thể gây áp lực lớn lên hệ thống y tế do số ca mắc lớn. Hôm thứ Tư, số ca nhiễm mới ở Anh đã vượt 100.000 ca, kỷ lục ở nước này.

“Điều quan trọng là chúng ta không được chủ quan”, Giám đốc phụ trách vấn đề Covid của cơ quan y tế công cộng Scotland, ông Jim McMenamin, phát biểu. “Một tỷ lệ nhỏ hơn phải nhập viện nhưng số ca nhiễm lớn hơn vẫn có thể đồng nghĩa một số lượng lớn ca bệnh Covid nặng”.

Tiến sỹ Anthony Fauci, cố vấn cấp cao nhất về Covid-19 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng tình với quan điểm này. Dù nghiên cứu của Scotland “có vẻ chứng thực” dữ liệu ở Nam Phi, ông Fauci cảnh báo cơ cấu dân số của Mỹ có thể dẫn tới những hệ quả khác biệt, và tổng số ca mắc lớn vẫn có thể xoá sạch phần tích cực nhờ mức độ nguy hiểm giảm xuống của biến chủng mới.

“Cho dù mức độ nguy hiểm có giảm xuống, nếu tổng số ca nhiễm lớn hơn nhiều so với trước, thì số ca bị nặng vẫn có thể lớn hơn trước, cho dù đa số chỉ bị nhẹ”, ông Fauci nói tại một cuộc họp báo.

Cũng theo nghiên cứu của các nhà khoa học Scotland, mũi tiêm tăng cường mang lại sự bảo vệ tốt hơn khỏi biến chủng Delta, và cũng giúp tăng mạnh hiệu quả chống nhiễm bệnh có triệu chứng với biến chủng Omicron.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng còn có những yếu tố khác, như tỷ lệ người đã tiêm vaccine hay từng mắc Covid, có thể dẫn tới những đánh giá thiếu chính xác nếu so sánh với những thời điểm trước trong đại dịch. Ngoài ra, nghiên cứu của Scotland bao gồm ít bệnh nhân trên 60 tuổi.

“Khi chúng tôi tính toán mức độ nguy hiểm của Omicron, chúng tôi đã dùng phương pháp tương tự như Nam Phi đã làm và nghiên cứu trên một nhóm dân số có mức độ miễn dịch cao”, giáo sư Neil Ferguson của Đại học Hoàng gia London, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của England, cho biết.

Sau hai mũi tiêm vaccine Pfizer/BioNTech, nguy cơ nhập viện do biến chủng Omicron có vẻ như ngang với biến chủng Delta – theo ông Ferguson. Điều này dường như phản ánh rằng biến chủng mới - cho dù mức độ nguy hiểm có giảm xuống - giỏi hơn trong việc “né” tác dụng của vaccine ở những người chưa tiêm mũi tăng cường.

Nghiên cứu của England và Scotland được thực hiện vào thời điểm khác nhau của tiến trình bệnh, đồng nghĩa kết quả có thể khác biệt, theo giáo sư Penny Ward thuộc đại học King’s College London. “Việc quan trọng đối với tất cả chúng ta là luôn cẩn trọng, xét nghiệm thường xuyên và tiêm mũi nhắc lại sớm nhất có thể”.