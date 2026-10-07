Người tiêu dùng đã “mua” những rủi ro nào khi dùng viên sủi giả?
HHoài Phương
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Hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi được quảng cáo với nhiều công dụng như tăng sức đề kháng, thải độc, mát gan..., nhưng kết quả phân tích lại cho thấy sản phẩm có chứa chất bảo quản vượt mức cho phép từ 20 - 33 lần…
Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về
hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Khoản 1 Điều 193 Bộ luật
Hình sự, liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc công ty, bị tạm giam.
Trước đó, lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất của
Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng, tạm giữ, niêm phong
hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi. Lực lượng chức năng cũng phát hiện nội dung bản
công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ.
Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18% - 6,78%,
trong khi mức cho phép không quá 0,2%, cao gấp 20 - 33 lần.
Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi khoảng
10.000 đồng, sau đó được công ty này bán với giá 45.000 - 60.000 đồng tại các
quầy thuốc và trên Shopee, TikTok Shop. Không những thế, một số thành phần như
Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện
trong sản phẩm.
Natri benzoat là một dạng muối của acid benzoic, được sử dụng
làm chất bảo quản thực phẩm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lương
thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đưa ra mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp
nhận được (ADI) đối với acid benzoic và các muối của nó là 0 - 5 mg/kg/ngày. Việc
sử dụng chất bảo quản không đúng quy định có thể gây hại cho sức khỏe người
tiêu dùng.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ
sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết tại Việt
Nam, natri benzoat là chất bảo quản được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong thực phẩm,
nhưng cần phải tuân thủ nghiêm quy định về hàm lượng sử dụng theo quy định.
Theo ông Thịnh, natri benzoat có tính kiềm mạnh, đặc tính
tương tự như xà phòng. Trong khi đó, bản chất viên sủi là sản phẩm dạng khô, đã
được nén chặt thành viên đanh cứng. Ở trạng thái rắn như thế này, sản phẩm vốn
rất khó bị oxy hóa hay hư hỏng. Ông Thịnh đặt câu hỏi nhà sản xuất dùng chất
natri benzoat vào trong viên sủi vì mục đích gì vẫn chưa rõ. Nhưng đã lạm dụng
natri benzoat vượt ngưỡng quy định là sẽ gây ra những hiểm họa cho sức khỏe.
Phân tích sâu về cơ chế gây độc của chất này, ông Thịnh cảnh
báo sự nguy hiểm lớn nhất nằm ở quá trình chuyển hóa bên trong cơ thể. Cụ thể,
khi natri benzoat hòa tan trong nước và được dung nạp, gốc benzoat sẽ bị oxy
hóa và biến đổi thành benzen. Đây là một chất mạch vòng có độc tính rất cao. Người
dùng có thể gặp các triệu chứng ngộ độc cấp tính, nguy hiểm hơn khi hóa chất
này có thể gây tổn thương hệ thần kinh ở trẻ em. Đáng lo ngại hơn, về lâu dài,
cấu trúc độc hại của benzen có thể làm biến đổi tế bào, gây bệnh ung thư.
Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi khoảng 10.000 đồng. Ảnh: Bộ Công An
Còn theo BSCKI. Chu Đức Thành, Khoa Điều trị tích cực và Chống
độc, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), ranh giới giữa an toàn và ngộ độc phụ thuộc
chặt chẽ vào liều lượng nạp vào cơ thể. Khi bị đưa vào các sản phẩm tiêu dùng với
hàm lượng vượt quy chuẩn gấp nhiều lần, Natri Benzoat trở thành mối
đe dọa trực tiếp đến chuyển hóa và sức khỏe thần kinh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.
Theo BS. Thành, Natri Benzoat được các cơ quan quản lý (WHO, FDA, Bộ
Y tế Việt Nam) kiểm soát rất khắt khe: Hàm lượng trong sản phẩm tối đa từ 0,05%
đến 0,1% (khoảng 1.000 mg/kg sản phẩm, một số nhóm đặc thù tối đa không quá
0,2%). Nếu vượt quá 0,1%, chất này thậm chí đã bắt đầu làm biến đổi mùi vị sản
phẩm. Mức nạp hàng ngày chấp nhận được với một người lớn nặng 50 kg chỉ được
phép nạp tối đa 250 mg/ngày. Đối với một trẻ em nặng 15 kg, ngưỡng tối đa an
toàn cả ngày chỉ là 75 mg.
"Khi hàm lượng trong sản phẩm quá cao, người dùng chỉ cần
uống 1 sản phẩm là đã nạp gấp hàng chục lần ngưỡng an toàn của cả ngày, dẫn tới
ngộ độc quá liều cấp hoặc mạn tính", BS. Chu Đức Thành cảnh báo. Triệu chứng
quá liều có thể là gây kích ứng mạnh niêm mạc dạ dày - ruột, gây buồn nôn, nôn
mửa dữ dội, đau thượng vị, viêm loét niêm mạc và tiêu chảy.
Lượng Natri Benzoat quá cao trong viên sủi trở thành mối đe dọa trực tiếp đến chuyển hóa và sức khỏe thần kinh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ảnh: Bộ Công An
Không chỉ bất thường về hàm lượng chất bảo quản, cơ quan chức
năng còn không phát hiện một số vitamin và hoạt chất được quảng cáo trên nhãn sản
phẩm. Điều này khiến người tiêu dùng có thể mua và sử dụng sản phẩm với kỳ vọng
được bổ sung vitamin, nhưng thực tế không nhận được các thành phần như công bố.
Các sản phẩm viên sủi được giới thiệu với nhiều công dụng, trong đó có cả sản phẩm dành cho trẻ em. Với
trẻ nhỏ, việc sử dụng sản phẩm với mục đích bổ sung vitamin nhưng thành phần
không đúng như công bố có thể khiến phụ huynh đánh giá sai nhu cầu dinh dưỡng của
trẻ.
Do đó, vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người tiêu dùng khi lựa
chọn các sản phẩm thực phẩm bổ sung. Người dân cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc
rõ ràng, kiểm tra thành phần, thông tin công bố và không nên chỉ dựa vào những
công dụng được quảng cáo trên bao bì hoặc mạng xã hội. Đồng thời, vụ việc cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt
hơn thị trường thực phẩm bổ sung. Không thể để thương mại điện tử
trở thành “chợ” mà ở đó một sản phẩm sức khỏe chỉ cần một chiếc nhãn bắt mắt và
vài lời quảng cáo là có thể tiếp cận hàng nghìn người.
Với sản phẩm liên quan sức khỏe, người mua khó có khả năng tự
kiểm chứng bằng mắt thường xem một viên sủi chứa bao nhiêu Natri Benzoat, có thực
sự chứa Vitamin B1, B3, B6 như nhãn công bố hay không... Họ mua hàng phần lớn dựa
trên thông tin người bán cung cấp và niềm tin vào hệ thống mà nền tảng thương mại
điện tử thiết lập. Đây cũng là lúc câu chuyện trách nhiệm của nền tảng cần được
đặt ra.
Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân đã mua hoặc đang sử dụng
các sản phẩm viên sủi do Vintechpharm sản xuất, gồm “Multivitamin
Pro”, “Actiso râu ngô – rau má” và “Actiso
Pro” ngay lập tức nên dừng sử dụng. Nếu xuất hiện biểu hiện bất thường về sức
khỏe, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và cung cấp thông tin về sản
phẩm đã dùng. Nếu còn giữ bao bì sản phẩm, nên mang theo để bác sĩ có thêm
thông tin đánh giá.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại
Vintechpharm (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) thành lập từ tháng 4/2022. Doanh nghiệp
do ông Nguyễn Thế Vinh (SN 1986) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp
luật.
Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực
phẩm chức năng, ngoài ra, công ty còn đăng ký thêm 180 ngành nghề kinh doanh
khác từ xây dựng nhà ở, khai thác đá, quảng cáo, môi giới hàng hóa đến bán buôn
thực phẩm...
Đến tháng 7/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất
Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Theo cập nhật thông tin về thuế đến tháng 8/2025,
doanh nghiệp chỉ có 3 lao động.
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