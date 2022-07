Người trẻ định hình xu hướng đầu tư mới

Sau biến động từ dịch Covid-19, các dự án căn hộ sở hữu không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe dần chiếm ưu thế trên thị trường và trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều nhóm khách hàng trẻ.

LỚP TRẺ CHUỘNG "MÔI TRƯỜNG SỐNG KHỎE"

Dựa trên một khảo sát của Bankerate vào tháng 3/2022 tại Mỹ cho thấy, hầu hết các thành viên thuộc thế hệ Gen Z và Millennial đều mong muốn sở hữu một ngôi nhà vào một ngày nào đó, hoặc thậm chí ngay bây giờ. Cụ thể, có đến 74% người trẻ xem quyền sở hữu nhà là chứng nhận hàng đầu để đạt được “giấc mơ Mỹ”. Chỉ số này đã vượt qua yếu tố nghỉ hưu (66%), mức độ thành công trong sự nghiệp (60%) và có con (40%).

Tại Việt Nam, xu hướng sở hữu nhà của người trẻ cũng rất sôi động. Theo ghi nhận từ DKRA Việt Nam trong 10 năm qua, tỷ lệ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà tăng dần, đạt mức 23%. Điều này càng chứng minh nhu cầu an cư của khách hàng trẻ ngày càng cấp thiết.

Đặc biệt hơn, dịch bệnh qua đi khiến người trẻ có xu hướng làm việc linh động hoặc chuyển hướng sang làm việc tự do. Do đó, nhu cầu sở hữu căn hộ có đầy đủ tiện ích, nhiều mảng xanh, có thể kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đang tăng nhanh tại các đô thị lớn nói chung và Tp.HCM nói riêng.

Bên cạnh đó, với tình trạng giá nhà đất ngày càng leo thang, thế hệ trẻ ngày nay chuộng các căn vừa phải, với giá hợp lý nhưng cần được thiết kế thông minh, đủ công năng hiện đại và nhiều tiện ích hướng đến sức khoẻ…

Giải thích về thực trạng này, Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam cho biết: “Thị hiếu của khách hàng đã thay đổi không ngừng sau Covid-19 với nhiều tính năng hoàn toàn mới như công nghệ, dịch vụ lưu trú, ... Ngoài ra, thị trường bất động sản chứng kiến sự quan tâm ngày càng tăng từ thế hệ Gen Z và Millennial. Đây sẽ là những nhóm khách hàng tiêu thụ chính của thị trường trong vài năm tới. Do đó, các chủ đầu tư cần tìm hiểu kỹ nhu cầu của tầng lớp này để đưa ra sản phẩm phù hợp”.

Theo một chuyên gia bất động sản cho biết cả hai nhân tố sống vì sức khoẻ và gia tăng trải nghiệm bản thân của thế hệ trẻ chính là cơ hội để chủ đầu tư đưa ra thị trường các sản phẩm căn hộ có diện tích, giá thành vừa phải nhưng vẫn ưu tiên phát triển các mảng xanh, không gian công cộng và thiết kế tối ưu. Trong số những dự án thiên về sức khoẻ, The Peak Garden là một trong những sản phẩm hợp “gu" của nhiều người kể từ khi ra mắt. Dự án này đáp ứng các tiêu chí nằm tại trung tâm nội đô, nhiều tiện ích và có tính thanh khoản cao.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC SONG HÀNH TIỆN ÍCH TỐI ƯU

The Peak Garden toạ lạc tại đại lộ Nguyễn Lương Bằng, đây được xem là cung đường “tỷ đô” của trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất khu phía Nam. Chọn an cư tại The Peak Garden, chủ nhân tương lai sẽ được hưởng các đặc quyền của khu trung tâm như giao thông thuận tiện và tiềm năng tăng giá tài sản lớn. Bởi đại lộ Nguyễn Lương Bằng chính là con đường trung tâm sầm uất của trung tâm kinh tế - tài chính Nam Sài Gòn.

Trong tương lai, khi cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ cộng với làn sóng di cư từ quốc tế đổ về, The Peak Garden lại trở thành tài sản an toàn và có khả năng sinh lời cao.

Căn hộ dịch vụ The Peak Garden là dòng sản phẩm đa chức năng vừa để ở vừa là nơi làm việc lý tưởng, với thiết kê thông minh, tiện nghi và linh hoạt.

Xét về yếu tố hưởng thụ, The Peak Garden được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 5,2 ha nhưng mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích dành được dành cho công trình tiện ích và mảng xanh như tổ hợp vườn thác treo trong nhà, công viên Luna Park hơn 6.000 m2, hồ thiên đường 3.000 m2, vườn ánh sáng, đường dạo bộ “trên mây", hồ bơi vô cực, khu thể thao đa năng…Mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí và chăm sóc sức khỏe của cư dân đều được đáp ứng chỉ trong "1 nút chạm".

Không chỉ vậy, căn hộ được thiết kế hài hòa các không gian chức năng, áp dụng công nghệ thông minh với hệ thống an ninh đa lớp, giúp cư dân an tâm tận hưởng và có thể cân bằng nhịp sống sôi động và thư thái giữa lòng thành phố.

Trong đợt giới thiệu này, bên cạnh mức giá tốt nhất khu vực trung tâm quận 7 cùng gói hỗ trợ tài chính ưu việt, chủ đầu tư còn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như tặng 5 chỉ vàng, chiết khấu hấp dẫn, cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ 100 - 150 triệu đồng/năm… Đây cũng là lý do The Peak Garden được khách hàng trẻ săn đón tích cực tại khu Nam Sài Gòn hiện nay.