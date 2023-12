Nhà đầu tư cá nhân "quay xe" mua ròng 607 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12/2023, chỉ số Vn-Index tăng +0,41% đóng cửa ở mức 1.122,25 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14.710 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 17.362,8 tỷ đồng, tăng +1,9% so với phiên liền trước và +16,9% so với trung bình 5 phiên, nhưng thấp hơn 4,2% so với trung bình 20 phiên.

Nhà đầu tư cá nhân giao dịch tích cực hơn với quy mô giao dịch cải thiện phiên thứ 3 liên tiếp ở cả 2 chiều (mua/bán), đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, nhưng thấp hơn 13% so với trung bình giai đoạn từ đầu năm 2023 đến nay (khoảng 25,7 nghìn tỷ đồng/phiên).

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 352.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 314.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, VCB, MSN, STB, DCM, VJC, HPG, VPB, GEX, PC1.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VND, SSI, VNM, FUEVFVND, SHB, CTD, HDG, PHR.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 607.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 249.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VND, GMD, VHM, FPT, SHB, HAH, GAS, HCM, SSI, REE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: CTG, DBC, VCI, DCM, HDB, VCB, PDR, VHC, GEX.

Tự doanh bán ròng 232.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 43.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, DBC, VHC, PLX, ASM, KDH, DXS, CRE, E1VFVN30, MBB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, FPT, HAH, STB, VHM, VPB, MSN, VIC, SSI, GAS.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 62.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 109.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt Top bán ròng có FUEVFVND, GMD, HCM, GAS, NHH, BCM, REE, NVL, FPT, MSN.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, VNM, SSI, VCI, VHM, HDB, PDR, KBC, CTG, HSG.

Giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu EIB với hơn 26,2 triệu đơn vị tương đương gần 460 tỷ đồng được sang tay giữa các cá nhân và tổ chức trong nước.

Ngoài ra, có một số giao dịch thỏa thuận giữa các cá nhân ở cổ phiếu HDB, KDC, MWG, VPB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở ngành Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ trong khi tăng ở ngành Thép, Xây dựng, Hóa chất, Công nghệ Thông tin. Tỷ trọng giá trị giao dịch tăng mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.