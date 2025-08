Nhật Bản đề xuất tăng mạnh lương tối thiểu

Đây sẽ là mức tăng lương cơ bản hàng năm mạnh nhất ở Nhật kể từ ít nhất năm 2002, trong bối cảnh Chính phủ nước này đang nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế dựa trên tăng lương.

Đạt được tăng trưởng tiền lương thực tế đã trở thành ưu tiên chính sách hàng đầu của Nhật Bản, khi tình trạng lạm phát kéo dài tiếp tục khiến tiền lương thực tế giảm, gây khó khăn cho các hộ gia đình. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shigeru Ishiba đã mất đa số ghế ở cả hai viện Quốc hội trong các cuộc bầu cử gần đây, phần nào cho thấy sự thất vọng của cử tri khi đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức Bộ Lao động Nhật Bản cho biết, việc tăng lương theo như được hội đồng trên đề xuất sẽ nâng mức lương tối thiểu trung bình toàn quốc ở nước này lên 1.118 yên (7,57 USD) mỗi giờ, vượt qua mức tăng 5% của năm ngoái và đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ khi hệ thống hiện tại bắt đầu đi vào hoạt động cách đây 23 năm.

Năm ngoái, Thủ tướng Ishiba đã cam kết “nỗ lực không mệt mỏi” để tăng lương tối thiểu trung bình 42%, đạt 1.500 yên/giờ vào cuối thập kỷ này, đưa mục tiêu này lên sớm hơn so với thời điểm giữa những năm 2030 mà chính quyền trước đó đặt ra. Mức lương tối thiểu cao hơn có ý nghĩa quan trọng đối với quỹ đạo tiền lương của Nhật Bản, nhất là do tỷ lệ người lao động bị tác động bởi việc sửa đổi mức lương tối thiểu ở nước này là tương đối cao so với các nền kinh tế phát triển khác.

Tuy nhiên, việc tăng lương mạnh gây ra rủi ro cho các doanh nghiệp nhỏ, nơi sử dụng khoảng 70% lực lượng lao động của Nhật Bản, vì các công ty này vốn đã phải phân bổ một phần lợi nhuận lớn hơn cho tiền lương so với các công ty có quy mô lớn hơn, và có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ các đợt tăng lương tiếp theo.

Trong cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân năm nay, các công ty Nhật Bản đã đồng ý tăng lương thêm bình quân 5,25%, mức tăng lương lớn nhất trong 34 năm và là năm thứ ba liên tiếp ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong bối cảnh doanh nghiệp Nhật Bản phải vật lộn với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng và tìm cách bảo vệ người lao động khỏi lạm phát.

Triển vọng tiền lương là một trong những yếu tố chính mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ xem xét kỹ lưỡng khi quyết định có tiến hành một đợt tăng lãi suất nữa hay không. Không giống như các nền kinh tế lớn khác, lãi suất thực đã điều chỉnh theo lạm phát của Nhật Bản vẫn ở mức âm sâu do BOJ hành động chậm rãi trong việc rút lại chương trình kích thích kinh tế khổng lồ đã áp dụng trong hàng thập kỷ.

Trong một cuộc trao đổi mới đây với Reuters, CEO Hironori Kamezawa của ngân hàng lớn nhất Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) nhận định BOJ có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 10 năm nay vì sự bất định về thuế quan đã bắt đầu. giảm xuống và áp lực lạm phát ở Nhật còn tương đối cao. Nhận định này có thể củng cố thêm kỳ vọng vào việc BOJ tăng lãi suất trong năm nay, nhất là sau khi BOJ trong cuộc họp vào tuần trước đã nâng mạnh dự báo lạm phát cho năm tài khóa hiện tại.

“Cá nhân tôi cho rằng một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra vào tháng 10”, ông Kamezawa phát biểu.

Lập trường chính thức của MUFG là áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế Nhật Bản sẽ tiếp tục khiến BOJ khó tăng lãi suất cho tới khoảng tháng 3/2026. Nhưng ngay cả khi mức thuế quan 15% của Mỹ đối với Nhật Bản có thể khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này giảm 0,5%, tác động đó cũng chưa đủ để gây gián đoạn sự phục hồi kinh tế nói chung của Nhật và áp lực lạm phát vẫn sẽ duy trì - theo ông Kamezawa.

“Trong tháng 7, số mặt hàng thực phẩm tăng giá nhiều gấp 5 lần so với con số của cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy lạm phát thực vẫn đang tăng lên”, ông nhấn mạnh.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào cuối tháng 7, BOJ giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 0,5%.