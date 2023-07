ACB muốn phát hành hơn 20.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023

Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định suốt thời hạn.



Mục đích là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó vào giữa tháng 6/2023, ACB có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021, với tổng mệnh giá mua lại tối đa 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 lô trái phiếu được mua lại là ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Thời gian mua lại trái phiếu mã ACBH2124005 là ngày 22/6/2023, mã ACBH2124006 là ngày 23/6, mã ACBH2124011 là ngày 8/7, mã ACBH2124012 là ngày 15/7. Tổng mệnh giá mua lại tối đa 10.000 tỷ đồng. Giá mua thực tế bằng mệnh giá phát hành.

Nguồn vốn mua lại sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay VND trung dài hạn hoặc các nguồn cho vay/đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.

Mới đây, ACB đã phân phối hơn 506,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 15%, tức cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu lên 3.884.050.358 cổ phiếu

Được biết, ACB công bố lợi nhuận trước thuế sơ bộ đạt 4,83 nghìn tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ trong quý 2/2023, theo đó lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2023 đạt 10 nghìn tỷ đồng, vượt kỳ vọng của SSI Research và hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận đặt ra tại ĐHCĐ.



Theo SSI Research, tăng trưởng lợi nhuận chậm lại là do NIM bị thu hẹp, áp lực dự phòng và thu nhập phí chậm lại. Trong khi tăng trưởng tín dụng phục hồi trong quý 2/2023 đạt 4,6% so với đầu năm hay so với mức -0,6% trong quý 1/2023, tổng tăng trưởng huy động đạt 4,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,07% (so với 0,96% trong quý 1/2023). Với tỷ lệ LDR (79%) và nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (19%) thấp hơn nhiều so với mức trần, SSI Research cho rằng áp lực huy động vốn sẽ không phải là trở ngại lớn để ACB tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm 2023.