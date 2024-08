Nhiều bất động sản bị ngân hàng rao bán để thu hồi nợ

Dù đã giảm giá so với lần rao bán trước đó, nhưng hầu như các tài sản đảm bảo cho khoản vay là các bất động sản có vẻ khó thanh lý.

RAO BÁN KHU DU LỊCH 7 HA TẠI CÔN ĐẢO

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) vừa thông báo bán đấu giá lần hai toàn bộ khoản nợ 292,4 tỷ đồng (chưa gồm các khoản lãi, lãi quá hạn), có tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Việt Nga.

Để thu hồi nợ, vào ngày 12/9/2024 tới, ngân hàng sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ công trình xây dựng và máy móc, thiết bị của Khu du lịch nghỉ mát Việt Nga (khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng với vốn góp của 03 cá nhân (khoảng 27 tỷ đồng) và căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Giá khởi điểm là 338 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 5/2024, Agribank Sài Gòn đã rao bán khối tài sản đảm bảo trên với giá khởi điểm 370,5 tỷ đồng, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào tham gia.

Khu du lịch nghỉ mát Việt Nga được xây dựng trên khu đất 7,2 ha, thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/6/2057. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Việt Nga vào tháng 7/2008.

Khu du lịch có quy mô 125 phòng, được khởi công vào cuối năm 2011. Tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 01 gần 200 tỷ đồng. Sau dịch Covid-19, khu du lịch này đi vào vận hành với tên gọi Orson Hotel & Resort Con Dao.

RAO BÁN LOẠT CĂN HỘ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo rao bán nhiều sản phẩm bất động sản thuộc dự án Xi Grand Court (256-258 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM). Tài sản bán đấu giá thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận, đã ủy quyền cho Sacombank thực hiện bán đấu giá theo hợp đồng ủy quyền số công chứng 002112 (ngày 26/02/2020).

Cụ thể, tài sản đầu tiên đấu giá là 870 m2 tại tầng 05, giá khởi điểm là 36,9 tỷ đồng. Tài sản đấu giá thứ hai là hơn 13.000 m2 diện tích sàn hầm B1 với giá 41 tỷ đồng. Tài sản thứ ba là hơn 2.200 m2 diện tích thương mại dịch vụ tầng 07 với giá 104 tỷ đồng.

Tài sản thứ tư là 19 căn hộ (gồm 10 căn penthouse) có diện tích từ hơn 50 - 100 m2, có giá rao bán 02 - 07 tỷ đồng/căn. Hiện trạng các căn hộ này bao gồm: căn hộ thô và hoàn thiện cơ bản. Tổng giá khởi điểm của 19 căn hộ là hơn 69,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Sacombank đã đưa ra đấu giá lần đầu tiên số tài sản này. Trong đó, giá khởi điểm cho 19 căn hộ ở mức 3,2 - 9,8 tỷ đồng/căn. Như vậy, sau 04 năm, giá rao bán của những căn hộ này đã giảm, mức giảm nhiều nhất 2,2 tỷ đồng.

Ngân hàng Indovina chi nhánh Đà Nẵng (IVB Đà Nẵng) mới đây cũng đã có thông báo về việc tiến hành xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam.

Tài sản bảo đảm gồm 90 căn hộ chung cư thuộc dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoian - A Festa Hotel & Resort) tại phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tổng giá khởi điểm của 90 căn hộ này gần 290 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết có thể bán lẻ từng căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 47,5 - 137,7 m2, với mức giá khởi điểm tương ứng từ 1,9 - 5,3 tỷ đồng/căn.

Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An gồm 04 toà chung cư với 218 căn hộ, 364 phòng khách sạn và 12 biệt thự cao cấp. Dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2019.