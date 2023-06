Nhiều công ty chứng khoán nhanh tay cắt margin cổ phiếu "họ" APEC

Sau khi xuất hiện thông tin khởi tố tại nhóm Apec, Công ty CP Chứng khoán SSI vừa cho biết đã loại hai mã cổ phiếu họ Apec gồm API của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam ra khỏi danh mục margin của SSI. Hiệu lực bắt đầu từ ngày 29/6.

Trước đó, hàng loạt các công ty chứng khoán khác cũng có thông báo cắt margin đối với cổ phiếu IDJ. Chứng khoán BIDV (BSC) loại IDJ ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC từ ngày 27/6. Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), danh sách này cũng không còn có cổ phiếu IDJ.

Hai công ty chứng khoán khác cũng loại cổ phiếu IDJ khỏi danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của công ty từ ngày 26/6 là Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Chứng khoán Trí Việt (mã: TVB).

2021 có thể xem là năm bùng nổ của cổ phiếu họ nhà APEC gồm API, IDJ và APS. Từ cuối năm 2020, cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nổi sóng tăng từ mốc quanh 10.000 đồng/cổ phiếu lên đỉnh điểm 102.000 đồng/cổ phiếu ngày 15/11/2021, gấp 10 lần thị giá thời điểm bắt đầu tăng giá.

Cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam cũng tăng mạnh từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021. Giá mã này từ quanh 15.000 đồng/cp lên đỉnh điểm 74.800 đồng/cp cùng vào ngày 15/11/2021.

Một cổ phiếu khác là APS của CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2021, cũng được xem là năm khởi sắc nhất của mã này khi thị giá tăng từ 4.600 đồng/cổ phiếu đầu lên lên mức đỉnh 59.900 đồng/cổ phiếu ngày 18/11/2021, tương đương mức tăng gấp 15 lần từ đáy.

Sau khi tạo đỉnh thành công, ba cổ phiếu này đồng loạt lao dốc, hiện thị giá chỉ loanh quanh 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời điểm nhóm cổ phiếu APEC bứt mạnh giai đoạn tháng 7 - 11/2021, trước nghi vấn của cổ đông về động thái "lái" giá cổ phiếu, tại ĐHCĐ bất thường năm 2021 của API, ông Nguyễn Đỗ Lăng từng tự tin khẳng định: "Công ty làm đúng luật. Nếu phát hiện dấu hiệu gian lận, chúng tôi cam kết xử lý nghiêm". Trước đó, ông Lăng cũng từng tiết lộ giai đoạn đi lái cổ phiếu trước khi thôi không lái nữa.

Như VnEconomy đưa tin, Công an Thành phố Hà Nội ngày 28/6 thông tin, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam.

Đồng thời, Cơ quan điều tra ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 05 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015, gồm:

1. Nguyễn Đỗ Lăng, sinh năm 1974, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

2. Phạm Duy Hưng, sinh năm 1979, trú tại số nhà 14 Q27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

3. Huỳnh Thị Mai Dung, sinh năm 1975, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội (vợ Nguyễn Đỗ Lăng).

4. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội - Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

5. Phạm Thị Đức Việt, sinh năm 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.