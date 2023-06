Khởi tố thêm 15 cá nhân giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận 15 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương; Bùi Ngọc Tú; Nguyễn Thị Thu Thơm; Quách Thị Xuân Thu; (5) Trần Thị Lan (là nhân viên Công ty Chứng khoán BOS);

Trịnh Văn Đại; Nguyễn Văn Mạnh; Trịnh Văn Nam; Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung; Trịnh Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Nga; Trịnh Tuân; Đỗ Thị Huyền Trang và Hoàng Thị Huệ (là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn Quyết) có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán”, thu lời bất chính số tiền hơn 667 tỷ đồng.

Hành vi của 15 đối tượng trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, đồng phạm với vai trò giúp sức.

Ngày 22/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 15 bị can nêu trên.

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật. Ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các bị can.

Trước đó, quá trình điều tra xác định, từ ngày 01/9/2016 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Mục đích nhằm (1) liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; (2) mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); (3) mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; (4) đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: mã FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.