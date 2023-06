Hai cổ phiếu GAB và AMD bị hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có công văn về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và cổ phiếu GAB của CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.

Cụ thể, cổ phiếu AMD và GAB hiện đang thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với quy định, đồng thời các cổ phiếu này cùng thuộc diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đến nay, AMD và GAB đều chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện đình chỉ giao dịch và diện kiểm soát.

Trước đó, HOSE đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với các thành viên trong “họ FLC” là FLC của CTCP Tập đoàn FLC, ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros và HAI của Công ty cổ phần Nông dược H.A.I.

Ngoài ra, các cổ phiếu còn lại là thuộc họ FLC là ART của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và KLF của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS cũng đều không được phép giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Mới đây nhất, ngày hôm nay (27/6) GAB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023. Tuy nhiên, công ty cho biết thời gian và đại điểm họp cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Liên quan đến việc chậm nộp BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 6 tháng, GAB cho biết công ty vẫn đang hết sức nỗ lực tìm kiếm các đơn vị Kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.



Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm và đàm phán không thuận lợi do nhiều yếu tố khách quan do các đơn vị kiểm toán với nhiều lý do và từ chối hợp tác với công ty sau sự kiện cá nhân ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC bị khởi tố, mặc dù Công ty GAB đã khẳng định và cam kết cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, kinh doanh hay đầu tư chứng khoán và chỉ đạo mọi hoạt động quản trị của Công ty GAB;

Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng, việc không phát sinh giao dịch cổ phiếu hoàn toàn do ý chí, nhu cầu của nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. GAB khẳng định không có can thiệp, tác động đến hoạt động giao dịch của nhà đầu tư...

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2023, GAB ghi nhận doanh thu đạt 4,72 tỷ đồng, giảm tới 92,78% so với cùng kỳ năm ngoái (65,4 tỷ); lợi nhuận âm 2,45 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Còn tại FLC Stone, ông Nguyễn Công Tuấn sẽ thôi chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty sau khoảng 6 tháng được bổ nhiệm (từ 7/2/2023), từ ngày 30/6 tới do lý do cá nhân.

Trước đó, FLC Stone vừa chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Công (1981) kể từ ngày 31/5/2023 và ông Công vẫn tiếp tục giữ chức thành viên HĐQT. Thay cho ông Công là bà Trần Thị Hương (1983) giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2023, AMD ghi nhận doanh thu giảm 85,15% từ 370 tỷ xuống còn gần 55 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng gần 51% từ 1,67 tỷ lên hơn 2,52 tỷ đồng.