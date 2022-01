Nhiều doanh nghiệp niêm yết đặt mục tiêu lãi lớn năm 2022

Cụ thể, Tập đoàn Dabaco (DBC) vừa có quyết nghị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chủ trương đầu tư một số dự án trong thời gian tới. Theo đó, DBC đặt mục tiêu năm 2022 doanh thu 22.559 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 918 tỷ đồng. Năm 2021, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.439 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2020 nhưng chỉ kỳ vọng lãi sau thuế 2021 đạt 827 tỷ đồng, giảm 41% so với kết quả 2020. Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã tăng 46% về doanh thu và 11% lợi nhuận sau thuế so với năm 2021.

Theo DBC, năm 2022 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức của nền kinh tế thế giới và trong nước khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới; chuỗi cung ứng - sản xuất – chế biến - tiêu thụ đứt gãy; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn.

Hội đồng quản trị Dabaco đã nhất trí thông qua chủ trương xây dựng Nhà máy sản xuất vắc-xin trên khu đất hiện có của Dabaco tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi hợp giống tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với công suất 2.400 nái và 3.000 hậu bị giai đoạn 2022-2023. Tổng mức đầu tư dự kiến là 278 tỷ đồng.

Công ty CP Damsan (ADS) - một doanh nghiệp chuyên sản xuất sợi, vải, vải thành phẩm cũng đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng cao năm 2022.Theo kế hoạch, Damsan dự kiến doanh thu bán hàng đạt 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 121 tỷ đồng năm 2022. Trước đó, năm 2021, ADS đặt mục tiêu doanh thu 1686 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng. Như vậy so với năm 2021, kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 32% doanh thu và 63% lợi nhuận.

Một doanh nghiệp khác cũng đặt mục tiêu kinh doanh khả quan hơn trong năm 2022 là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex - BCM). Tong cuộc họp đầu năm, ban lãnh đạo Becamex đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ. Trong đó, tổng doanh thu dự kiến ở mức 6.814 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2021. Lãi trước thuế và lãi sau thuế được giao ở mức 1.664 tỷ đồng và 1.381 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 25% và 22%. Về cổ tức năm 2022, công ty mẹ dự kiến chia với mức 7%, cao hơn so với 6% của 2021.

Mục tiêu kinh doanh của BCM.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 5/1 của VietinBank (CTG), ông Phó Tổng Giám đốc phụ trách BĐH Nguyễn Hoàng Dũng cho hay, tính đến hết ngày 31/12/2021, dư nợ bình quân của VietinBank tăng 12,3% so với năm 2020; tỷ trọng dư nợ bán lẻ và KHDN vừa và nhỏ đạt 57%, cải thiện tích cực so với năm 2020; thu ngoài lãi tăng trên 20%; nguồn vốn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn năm 2021 đạt 20%.

Trong năm 2021, VietinBank cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng KH vượt qua khó khăn. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank được kiểm soát ở mức 1,3%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171% - cao hơn so với năm 2020.

Bước sang năm 2022, CTG đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 5% - 10%; Tín dụng tăng trưởng khoảng 10% - 14%; Nguồn vốn huy động tăng 10% - 12%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; Lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% - 20%.

Tiến sĩ Hồ Quốc Lực - Chủ tịch CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) mới đây cũng cho biết, ẩn số Covid-19 còn nhiều phức tạp khiến doanh nghiệp quá khó khăn trong mọi hoạch định. Khả năng doanh nghiệp này phấn đấu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 5-10% tùy diễn biến Covid-19.

Bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp được dự báo sẽ sáng sủa hơn 2021 nhờ tỷ lệ vaccine tiêm bao phủ trên toàn quốc, hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ đó được phục hồi, Chính phủ nhiều khả năng cũng sẽ không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ nữa. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu tăng trưởng khả quan hơn 2021.

Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi so với năm 2020. Đơn cử, ngày 31/12/2021, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, công ty mẹ được giao thực hiện tổng doanh thu 56,197 tỷ đồng, giảm 39% so với dự kiến 2021. Lãi sau thuế đem về năm 2022 rơi vào khoảng 34.5 tỷ đồng, giảm 73%.

Tương tự, HĐQT CTCP CIC39 (HOSE: C32) vừa đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2022. C32 dự kiến mang về 600 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với ước thực hiện năm 2021 nhưng lãi sau thuế lại giảm 16%, xuống còn 49 tỷ đồng. HĐQT cũng thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 12% tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu.