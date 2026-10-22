Nhiều dự án cầu qua sông Hồng đạt tiến độ xây lắp trên 30%

Cầu Hồng Hà đạt gần 52% giá trị xây lắp, cầu Trần Hưng Đạo đạt 41,08% và cầu Vân Phúc đạt 33,33%. Tuy nhiên, vướng mắc di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng bổ sung và thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực vẫn ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án…

Công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: PV VnEconomy.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông), cả 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đều đang được triển khai. Trong đó, 5 dự án Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Trong số các dự án đang thi công, cầu Hồng Hà có tỷ lệ thực hiện cao nhất. Công trình đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ, thi công thân trụ tại 63/70 vị trí và đúc 185/450 phiến dầm Super T. Giá trị sản lượng xây lắp đạt khoảng 2.060 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 3.975 tỷ đồng, tương đương gần 52%.

Cầu Hồng Hà dài khoảng 4,377 km, kết nối khu vực Mê Linh với Ô Diên, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Công trình phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2027.

Cầu Trần Hưng Đạo đạt 41,08% giá trị hợp đồng, tương ứng khoảng 2.991 tỷ đồng trên tổng giá trị 7.280 tỷ đồng của dự án thành phần 3. Nhà đầu tư đang tổ chức 28 mũi thi công, tập trung vào cầu chính, cầu dẫn và các nút giao. Phần cầu chính đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ; kết cấu thép của 5 trong tổng số 6 nhịp cầu đang được gia công tại nhà máy.

Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư hơn 7.868 tỷ đồng, chiều dài khoảng 4,18 km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m, thiết kế theo kết cấu vòm thép. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Tại cầu Vân Phúc, giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 765,9 tỷ đồng, tương đương 33,33% giá trị hợp đồng. Phần cầu chính dưới sông đã hoàn thành toàn bộ 102 cọc khoan nhồi; các hạng mục cầu cạn, cầu dẫn và cầu trên tuyến đã thi công 581/713 cọc khoan nhồi, hoàn thành 60/72 bệ trụ và đúc 340/868 phiến dầm. Dự án có tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,77 km, kết nối khu vực Phúc Thọ của Hà Nội với tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, cầu Tứ Liên đạt khoảng 2.284 tỷ đồng giá trị sản lượng, tương đương 24,25% tổng giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đã hoàn thành 84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính; tại nút giao Nghi Tàm, toàn bộ 167 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng, chiều dài phạm vi nghiên cứu khoảng 5,15 km, kết nối đường Nghi Tàm với đường Trường Sa.

Cầu Ngọc Hồi đạt khoảng 1.844 tỷ đồng giá trị sản lượng, tương đương 25,02% giá trị hợp đồng. Công trình dài khoảng 7,5 km, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, có tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng.

Cầu Thượng Cát đạt khoảng 987,5 tỷ đồng, tương đương 18,46% giá trị hợp đồng; tổng mức đầu tư dự án là 7.302 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 5,4 km.

Cầu Mễ Sở, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã hoàn thành toàn bộ 116 cọc khoan nhồi phần cầu chính và 374 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn. Công trình dài khoảng 2,024 km, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Dù nhiều dự án đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới ban đầu, một số vị trí vẫn chưa đủ điều kiện thi công do chậm di dời công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc phát sinh nhu cầu giải phóng mặt bằng bổ sung.

Tại cầu Tứ Liên, việc chưa phá dỡ một số công trình ở khu vực ngõ 310 Nghi Tàm và chậm di chuyển đường điện 110 kV ảnh hưởng đến thi công một số trụ cầu. Phía Đông Anh, các công trình điện, cấp nước, viễn thông và camera an ninh chưa được di dời đồng bộ, tác động đến tiến độ nút giao Trường Sa và hầm chui dân sinh.

Với cầu Trần Hưng Đạo, một số hạng mục điện, cáp thông tin, camera giao thông và đèn tín hiệu tại các phường Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Cửa Nam và Bồ Đề vẫn chưa được di chuyển. Dự án cũng cần hoàn thiện thủ tục cấp phép thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều tại khu vực nút giao Cổ Linh - Hồng Tiến.

Cầu Ngọc Hồi còn khoảng 0,53 ha mặt bằng tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, liên quan đến đất ở và đất quốc phòng; một số ngôi mộ cùng công trình điện, cấp nước và thông tin trên tuyến cũng chưa được di dời. Cầu Thượng Cát phát sinh khoảng 1,77 ha cần giải phóng mặt bằng bổ sung, trong khi cầu Vân Phúc cần thu hồi bổ sung khoảng 1,48 ha tại hai xã Phúc Lộc và Phúc Thọ.

Ngoài vướng mắc mặt bằng, Ban Giao thông cho biết việc nhiều công trình quy mô lớn đồng loạt triển khai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gây thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực, làm tăng chi phí xây dựng.

Ban Giao thông đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và hoàn thiện thủ tục thi công, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cầu qua sông Hồng.