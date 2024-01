Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo tại Nghệ An

Tối 21/1 vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo - Giáp thìn 2024". Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

HƠN 140 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy, hạnh phúc; và là minh chứng sinh động nhất khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân” đầy nhân nghĩa của người dân Xứ Nghệ.

Trải qua 11 năm thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo", tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 726 tỷ đồng để chăm lo tết cho hàng trăm ngàn hộ nghèo. Riêng Tết Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh đã huy động được hơn 137 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 188 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500 nghìn đồng. Đặc biệt thông qua Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, riêng trong năm 2023 đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 7.517 nhà cho người nghèo, với tổng nguồn lực huy động trên 523 tỷ đồng.

Chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 11/1/2024, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã có Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp tục chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 đầy đủ hơn. ​​​​​​​

Tính đến 21h40 phút ngày 21/1, Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đã có 207 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình với tổng số tiền là hơn 140,7 tỷ đồng.

Chiều 21/1, tại xã Tăng Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thành.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tri ân, ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đối với những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng đã tích cực hưởng ứng, thiết thực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo thông qua Quỹ vì người nghèo các cấp và chương trình an sinh xã hội. Tại Chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trực tiếp tặng quà cho 14 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TẶNG QUÀ GẦN 500 CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tiếp đến, sáng ngày 21/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024. Có gần 500 công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được tham gia các hoạt động ý nghĩa và đón nhận nhiều suất quà thiết thực đến từ tổ chức Công đoàn các cấp và các ban, ngành Trung ương tại chương trình.

Cụ thể, 10 mái ấm công đoàn đã được trao tặng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng 200 suất quà cho 200 công nhân, người lao động tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh dành tặng 250 suất quà cho các công nhân, người lao động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Dân vận Trung ương cũng đã trao tặng 100 suất quà cho 100 công nhân, người lao động tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, Xuân Giáp Thìn năm nay, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dự kiến sẽ có khoảng 23.000 đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn Nghệ An chăm lo, hỗ trợ với số tiền và quà tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, trích từ nguồn quỹ hoạt động công đoàn và kêu gọi, vận động xã hội hóa. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh dành tặng 250 suất quà cho công nhân, người lao động, mỗi suất quà trị giá 640 nghìn đồng.