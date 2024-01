Sắp ra mắt trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Phân khu The Campus tại đại công viên xanh Eco Central Park được phát triển để trở thành trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An với các tiện ích như: Trường học tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học, phát triển kĩ năng sống, năng khiếu nghệ thuật,… Đây cũng là phân khu mà mỗi đứa trẻ đều được học hỏi, khám phá thiên nhiên qua hệ thống công viên chủ đề lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.

TRUNG TÂM HỌC TẬP, GIẢI TRÍ, SÁNG TẠO LỚN NHẤT NGHỆ AN

Nối tiếp quá trình kiến tạo đại công viên xanh Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) lớn nhất miền Trung, mới đây, nhà sáng lập Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường phân khu tiếp theo mang tên The Campus - Trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

The Campus nằm giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Phân khu The Campus tọa lạc tại trung tâm mới của thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Cửa Lò. The Campus cũng sở hữu vị trí đắc địa khi có một mặt tiếp giáp với đại lộ Âu Cơ, hưởng nhiều tiện ích chuẩn 5 sao của tòa tháp cao tầng Central Park Residences sát cạnh. Một mặt khác của The Campus giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đã được thông toàn tuyến.

Theo lộ trình, đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài sẽ mở rộng sang hai bên vào cuối quý 2/2024 với tổng mức đầu tư hơn 413 tỷ đồng. Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus đến thành phố Vinh chỉ còn 7 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, trường đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10 - 20 phút lái xe.

Trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế sẽ có mặt tại The Campus.

Ngay từ khi lên ý tưởng quy hoạch, thiết kế, The Campus được định hướng trở thành tâm học tập, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An khi bán kính 500m - 1200m là trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề. The Campus cũng là phân khu quy tụ tất cả những lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế để các cư dân nhí có môi trường sinh hoạt, học tập, đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng của một công dân toàn cầu.

Trường liên cấp trong phân khu đáp ứng nhu cầu học tập của cư dân.

Để The Campus trở thành trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo của trẻ, nhà sáng lập Ecopark xây dựng công viên chủ đề lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, rộng 15.000 m2.

Theo đó, công viên khoa học là nơi trẻ khám phá, thám hiểm thế giới khoa học; công viên nhiệt đới là nơi trẻ khám phá thế giới cây cỏ xứ nhiệt đới; nông trại vui vẻ là nơi trẻ khám phá thế giới động vật với những con vật trẻ thường chỉ được nhìn thấy qua tivi, truyện tranh; công viên sáng tạo là nơi trẻ tự do thể hiện năng khiếu bản thân; công viên thể thao là nơi trẻ rèn luyện thân thể để có sức khỏe dẻo dai, nâng cao thể chất lẫn tinh thần; công viên tuổi thơ là nơi trẻ được trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc cây, rau để trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu hơn nơi mình đang sống mỗi ngày.

The Campus với công viên Campus Park cũng được ví như Harvard Campus còn là không gian hoàn hảo cho sự kết nối các thế hệ trong gia đình, cũng như không gian để trẻ cùng học hỏi, khám phá, chia sẻ với bạn bè, cùng ghi dấu những năm tháng tuổi thơ, thanh xuân thật đẹp.

Những tuyến phố giáo dục tại The Campus.

KHÔNG GIAN XANH - TỐT CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Tại The Campus, mỗi căn nhà đều sở hữu 2 mặt tiền thông thoáng, đường trước nhà rộng 14m, sau nhà là đường dạo cảnh quan lên đến 6m. Đây cũng là cung đường người lớn yên tâm để trẻ tự đến trường dưới những hàng cây xanh mát và hệ thống camera dầy đặc cùng an ninh thường xuyên túc trực.

Nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus còn được hưởng trọn vẹn hệ sinh thái 50ha diện tích cây xanh, mặt nước; không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp, miễn dịch của trẻ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Ðại học Hasselt (Bỉ), độ phủ xanh cứ tăng 3% thì IQ của trẻ cũng tăng thêm 2,6 điểm.

Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Payam Dadvand từ Viện Sức khỏe toàn cầu Barcelona, trẻ ở độ tuổi tiểu học sống ở khu vực có nhiều cây xanh sẽ có thể tích chất trắng và chất xám ở một số khu vực trong não lớn hơn.

Nghiên cứu của Payam Dadvand cũng chỉ ra rằng tiếp xúc với không gian xanh trong giai đoạn sớm của cuộc đời tạo ra những thay đổi cấu trúc có lợi cho não. Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá mối liên quan giữa việc tiếp xúc lâu dài với không gian xanh và cấu trúc não.

The Campus có công viên kích thích sự sáng tạo ở trẻ.

Sự ra mắt của The Campus nhận được chú ý của nhiều chuyên gia bất động sản và nhà đầu tư. Các chuyên gia đánh giá cao concept sản phẩm khi tất cả các tiện ích đều tập trung cho sự phát triển trí tuệ, sức khỏe, nhân cách của trẻ em. Đó là môi trường sống, học tập tốt cho sự phát triển của trẻ.

Trong khi đó các nhà đầu tư nhận định: “Đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư hiệu quả, lợi nhuận nhất. Vì vậy các shophouse tại đây hứa hẹn tiềm năng kinh doanh vượt bậc, ổn định lâu dài khi bậc cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con cái”.

The Campus cho trẻ không gian vận động rèn luyện thể chất.

Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, mỗi căn nhà tại The Campus đều là “ngôi trường vui nhất của trẻ”, là những thứ mà trẻ cần để lớn lên trong hạnh phúc, thành công. “Nhiều người trong chúng ta đặt câu hỏi làm sao để sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công thì câu trả lời đó là: niềm hạnh phúc và thành công của đời người nằm ở chính chất lượng các mối quan hệ và môi trường sống.

Vì vậy, mỗi chúng ta hãy bắt đầu hành trình hạnh phúc và thành công từ khi còn là một đứa trẻ. Đó cũng là lý do nhà sáng lập Ecopark phát triển một phân khu đặc biệt mà mỗi bước chân đều có những tiện ích để trẻ lớn lên trong hạnh phúc, đủ đầy, kích thích và rút ngắn con đường đến với thành công”, ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Trước đó, cũng tại dự án Eco Central Park, những căn nhà phố đầu tiên thuộc phân khu The Garden được chủ đầu tư bàn giao sớm cho cư dân trước gần 2 tháng. Đây không chỉ là niềm vui của cư dân trước thềm năm mới mà còn là sự khẳng định uy tín, tiềm lực của nhà sáng lập Ecopark trên thị trường bất động sản.

Sau khi bàn giao những căn nhà phố, một phố đi bộ cũng được chủ đầu tư đưa vào khai trương. Đó là tuyến phố đi bộ, lễ hội - check in - ẩm thực nằm trên đại lộ Hùng Vương. Với chiều dài khoảng 0,5km, điểm đầu tiếp giáp với công viên hồ Thiên Nga rộng 10ha - một trong những điểm đến vui chơi mới của người dân Nghệ An, tuyến phố đi bộ không chỉ là điểm thu hút với cư dân mà còn hấp dẫn đối với chủ kinh doanh. Trong dịp khai trương cuối tháng 12 vừa qua, tuyến phố thu hút 15 nghìn người tới tham quan, check- in.