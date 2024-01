Nghệ An yêu cầu các địa phương, ban ngành không né tránh, đùn đẩy làm chậm tiến độ dự án bất động sản

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 309/UBND-CN giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện kiên quyết không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chậm giải quyết thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng Nghệ An hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án, nhất là các dự án phát triển nhà ở, trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thuê đơn vị tư vấn lập, điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính Nghệ An theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, cần thiết thì báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để chỉ đạo xử lý; tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Trường hợp có vướng mắc thì tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh Nghệ An giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn, phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết (nếu có) tham mưu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo theo quy định.

Hàng quý, tổng hợp kết quả xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền và các vướng mắc vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh Nghệ An gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Công bố, công khai danh mục các dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu tư.

Đối với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; rà soát, thống kế, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của đơn vị; phân loại, xác định các khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết (nếu có), tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung xử lý. Hàng quý tổng hợp kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền và các vướng mắc vượt thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh.

Đối với UBND cấp huyện, UBND tỉnh Nghệ An giao cho triển khai việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án, nhà ở thương mại, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản.