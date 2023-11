Nhiều tín hiệu thúc đẩy tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản

Theo ghi nhận của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý cuối năm 2023, hàng loạt dự án quy mô lớn với đủ loại hình, trải dài từ Bắc đến Nam bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng, tạo nguồn cung, thúc đẩy giao dịch cho thị trường.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN MỞ BÁN TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC

Đơn cử, tại Hà Nội có thể kể đến The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City, The Moonlight 1 An Lạc, Rose Town Ngọc Hồi...

Thị trường TP. HCM và khu vực phụ cận thì được bổ sung nguồn cung mới từ các dự án: Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia (TP.HCM); Eco Village Saigon River, Fiato City (tại Đồng Nai); Picity Sky Park, Bcons Polaris, The Emerald 68, Astral City (tại Bình Dương), Waterpoint (Long An)…

Ở nhiều địa phương khác, hàng loạt dự án được mở bán đang làm “ấm” lại thị trường như Aquarius Hưng Yên, Sapa City Clouds Lào Cai, khu đô thị Danko Center tại Tuyên Quang, Eco Central Park Vinh, The Panorama 2 Đà Nẵng, The Sailing Quy Nhơn....

Thông tin từ các hội viên của VARS cũng cho thấy, đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình “săn” đất ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá “hời”, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Ông Nguyễn Anh Minh, một nhà đầu tư bất động sản tại Quảng Ninh chia sẻ: Hiện nay, tại địa phương này, nhiều chủ đầu tư đang chuẩn bị kế hoạch ra hàng với chiến dịch bán hàng đột phá nhằm hỗ trợ người mua. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã trực tiếp tiếp xúc khách hàng, tham gia giới thiệu dự án để tạo niềm tin cho thị trường.

Sau một thời gian thị trường bị gián đoạn, phần lớn các nhà đầu tư tại Quảng Ninh đã chủ động quay lại tìm hiểu thị trường. Khu vực mà họ quan tâm nhiều nhất là thị xã Đông Triều, nơi dự kiến sẽ lên thành phố trong năm 2023, theo quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đến năm 2030 (UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 10/8/2023) và phấn đấu phát triển Đông Triều đạt tiêu chí đô thị loại II giai đoạn 2030, hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại I. Theo đó, khu vực này sẽ được đầu tư mạnh về hạ tầng, hơn nữa, giá đất ở đây còn khá cạnh tranh với khoảng 7-9 triệu đồng/m2, nên đang trở thành “vùng trũng” đối với các nhà đầu tư bất động sản.

NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CỦNG CỐ

Nói về điều này, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp nhất nên việc tìm kiếm kênh đầu tư của các nhà đầu tư như chứng khoán hay bất động sản cũng là điều dễ hiểu. Lãi suất huy động giảm, đồng nghĩa với lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm. Trong khi với mảng bất động sản, lãi suất lý tưởng được xác định từ 7-8% để đảm bảo, cân đối giữa thu nhập và khoản vay mua. Chính vì thế, nhiều chủ đầu tư đã đưa ra những chính sách bán hàng mới như nới rộng thời gian hỗ trợ lãi suất.

"Thay vì 12-18 tháng, giờ đây, người mua nhà sẽ được hỗ trợ lãi suất từ 2-4 năm, số tiền và thời gian thanh toán được giãn hơn. Khoảng thời gian này đủ dài để kinh tế hồi phục, vượt qua giai đoạn khó khăn. Tâm lý e ngại lãi suất cao và biến động của người mua cũng bớt đi phần nào. Điều này củng cố thêm niềm tin của người dân vào sự điều hành mang tính vĩ mô của Chính phủ", ông Thịnh phân tích.

Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản quý 4 năm nay sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước, do niềm tin của nhà đầu tư đang được củng cổ, lãi suất giảm, thị trường có nhiều hơn nguồn cung phù hợp.

“Tuy nhiên, thị trường sẽ không có sự phát triển nóng, chộp giật như quãng tăng trưởng trước mà sẽ phát triển theo hướng lành mạnh và bền vững. Đồng thời, sẽ diễn ra quá trình thanh lọc những khách hàng ra quyết định dựa trên cảm tính, lạm dụng đòn bẩy tài chính, giữ lại những khách hàng có nhu cầu thực, có trình độ, kiến thức và hiểu biết về thị trường. Ở thị trường mới, cũng hết thời môi giới “làng nhàng", chỉ có môi giới chuyên nghiệp, có nội lực, tích lũy, có tầm nhìn bền vững và chỉ số tín nhiệm cao mới có thể tồn tại.

Đồng thời, những chủ đầu tư “3 tốt”: sản phẩm tốt, pháp lý tốt, giá tốt mới còn ghế trong sân chơi mới này. Nguồn cung bất động sản tuy dần được cải thiện nhưng vẫn còn rất thiếu so với nhu cầu thực sự của thị trường, đặc biệt là phân khúc bình dân”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhận định.