Nhóm cảng biển: Bất chấp lợi nhuận tăng cao cổ phiếu vẫn lao dốc

Cùng với sự điều chỉnh chung của thị trường, cổ phiếu nhóm cảng biển đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Hàng loạt mã như HAH giảm gần 14% trong vòng một tháng rơi về vùng hỗ trợ xu hướng; VSC giảm 15,54%; GMD giảm 4% bất chấp kết quả kinh doanh và triển vọng ngành đang tích cực.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2024, ước tính giá trị xuất nhập khẩu container đường biển lần lượt đạt 19 tỷ USD tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và 12 tỷ USD tăng 6%.

Theo đó, nhóm sản phẩm giá trị thấp nhưng đóng góp nhiều vào sản lượng container như hàng dệt may, giày dép các loại, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU đều tăng trưởng hai chữ số. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm 6% nhưng giảm chính ở nhóm hàng máy tính, linh kiện điện tử vốn có giá trị cao nhưng đóng góp không nhiều vào sản lượng container.

Giá trị nhập khẩu giảm tốc so với hai tháng trước đó, một phần do tính chất mùa vụ. Thông thường các doanh nghiệp nhập nguyên liệu trong hai tháng đầu quý 2 để sản xuất phục vụ cho mùa cao điểm vào quý 3. Trung Quốc là nhà cung cấp chính cho các doanh nghiệp Việt Nam, giá trị nhập khẩu từ thị trường này duy trì tăng trưởng hai chữ số 19%, đạt 4,5 tỷ USD.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, ước tính giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa container đường biển lần lượt đạt 103 tỷ USD tăng 10% và 68 tỷ USD tăng 8% so với cùng kỳ.

Sản lượng container hai khu vực chính của Việt Nam phản ánh đúng với những diễn biến sôi động của hoạt động giao thương hàng hóa trong nửa đầu năm 2024. Cụ thể, lũy kế 6 tháng năm 2024, thông lượng container khu vực Hải Phòng và Vũng Tàu lần lượt đạt 3,5 triệu TEU tăng 20% và 3 triệu TEU tăng 37% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp cảng – vận tải biển đều cho thấy bức tranh tài chính tươi sáng trong nửa đầu năm 2024. Doanh thu các doanh nghiệp cảng – vận tải biển đều tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ sản lượng hồi phục và nâng khung giá xếp dỡ theo thông tư 39/2023/TT-BGTVT.

Trong đó, GMD ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.181 tỷ đồng tăng 29%. Hoạt động cảng và logistic lần lượt là 985 tỷ đồng tăng 44% và 196 tỷ đồng giảm 15% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng trưởng tốt nhờ mảng xếp dỡ container, đặc biệt là tại khu vực phía Nam có bước nhảy vọt về cả hai yếu tố sản lượng và phí xếp dỡ.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 303 tỷ đồng giảm mạnh 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Công ty CP Container Việt Nam (VSC) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 718 tỷ đồng tăng 20% và 68 tỷ đồng tăng 241% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu đến từ doanh thu tài chính. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 143 tỷ đồng tăng 46%.

Vận tải Hải An (HAH) cũng ghi nhận oanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 949 tỷ đồng tăng 55% và 110 tỷ đồng tăng 15%. Ước tính doanh thu xếp dỡ và đội tàu lần lượt đạt 109 tỷ đồng tăng 15% và 736 tỷ đồng tăng 34%. Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ đến từ sản lượng container duy trì tốc độ tăng trưởng ở hai mảng xếp dỡ và vận tải; gia tăng tỷ trọng container xuất nhập khẩu có đơn giá cao hơn hàng nội địa, tỷ trọng container xuất nhập khẩu cải thiện lên mức 30 – 35% từ mức 20% của cùng kỳ.

Đánh giá về nhóm cảng biển thời gian tới, Chứng khoán Rồng Việt duy trì quan điểm tích cực nhờ nhu cầu xuất nhập khẩu sẽ duy trì tăng trưởng dương nhưng sẽ giảm tốc do không còn hiệu ứng nền thấp của cùng kỳ, bởi dòng chảy thương mại đã cải thiện kể từ nửa cuối năm 2023.

Chỉ số PMI tháng 07/2024 của Việt Nam không có sự thay đổi so với tháng trước khi đạt 54,7 điểm. Điều này cho thấy điều kiện kinh doanh ngành sản xuất tiếp tục cải thiện đáng kể. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ tư liên tiếp và tốc độ tăng chỉ chậm hơn một chút so với mức gần kỷ lục của tháng 06/2024. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng, dù cho mức độ yếu hơn so với tổng số lượng đơn đặt hàng mới. Điều này chủ yếu do nhu cầu hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển tăng cao.

Trong bối cảnh không có những sự kiện căng thẳng bất ngờ tại khu vực Biển Đỏ, VDSC dự báo giá cước vận tải container quốc tế sẽ giảm nhẹ nhưng ổn định ở mức cao cho đến hết mùa cao điểm.

Giá cước vận tải container đã giảm nhẹ trong tuần qua khi tình trạng tắc nghẽn tại một số cảng ở Châu Á đã “nguội dần”, theo Drewry, cung tải container dự kiến sẽ tăng 5% trong tháng 8 sao với tháng 07/2024.

Tại Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11/2024, Donald Trump đưa ra ý tưởng về mức thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng nhập khẩu từ khu vực khác. Điều này có thể thúc đẩy đến nhu cầu nhập khẩu của một số nhãn hàng trước thời hạn áp thuế. Do đó, giá cước vận tải vẫn sẽ duy trì ở mức cao cho đến hết mùa cao điểm.

Trên thị trường, trước diễn biến giá cổ phiếu giảm, người có liên quan của các doanh nghiệp trên đồng loạt mua vào cổ phiếu. Theo đó, ông Vũ Ngọc Sơn - Cố vấn cấp cao tại HAH vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ HAH nhằm tăng đầu tư. Ông Sơn từng có nhiều năm giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HAH trước khi nhường lại cho người con trai Vũ Thanh Hải. Nếu giao dịch thành công, ông Sơn sẽ nâng sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu tỷ lệ 1,695% lên hơn 4 triệu cổ phiếu tỷ lệ 3,343% tại HAH.

Ông Trần Mạnh Hùng, em rể của bà Thần Thị Phương Anh, thành viên HĐQT VSC mới đây cũng đã mua 7.000 cổ phiếu VSC để nâng tỷ lệ sở hữu thông qua giao dịch khớp lệnh trên sàn.