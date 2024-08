Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Gần 1000 doanh nghiệp đã công bố, nhiều khoản lãi đột biến

Tính đến chiều ngày 31/7/2024, đã có 986 doanh nghiệp đại diện 96% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM công bố báo cáo tài chính cho quý 2/2024.

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Q2/2024 của toàn thị trường tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 12,8% so với quý 1/2024, cao hơn mức tăng trưởng đạt được trong quý 1 trước đó tăng 15,7% theo năm và +0,04% theo quý. Điều này cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp đang trên đà hồi phục từ mức đáy thiết lập trong quý 3/2023.

Nhóm Tài chính đạt mức tăng 21,3% về lợi nhuận, trong đó Ngân hàng tăng 21,9%, Bảo hiểm tăng 12,5% và Chứng khoán tăng 10,9%.

Với Ngân hàng, tăng trưởng toàn ngành đến từ nhóm Ngân hàng tư nhân top đầu về quy mô vốn chủ (MBB, VPB, TCB) trong khi nhóm NHTMCP nhà nước (VCB, CTG, BID) ghi nhận tăng trưởng thấp hơn so với mức chung toàn ngành.

Cụ thể, MBB báo lãi trước thuế đạt 7.633 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng này lãi 13.428 tỷ đồng, tăng 5%.

VPB báo lãi hợp nhất sau thuế quý 2 đạt 3.632 tỷ đồng tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của ngân hàng là 2.885 tỷ đồng giảm 4,60%.

Techcombank (TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ quý 2/2024 đạt 8.122 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2024 là 7.827 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của Techcombank.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 cho thấy Vietcombank sụt giảm mọi hoạt động kinh doanh. Nhưng nhờ giảm 40% chi phí dự phòng, Ngân hàng thu được 10,116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VCB lãi trước thuế gần 20,835 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước nhờ cắt giảm 34% chi phí dự phòng (còn 3,021 tỷ đồng.

CTG lãi trước thuế gần 6.750 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, do tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ngân hàng lãi trước thuế hơn 12,960 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

BIDV báo lãi trước thuế gần 8,159 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng mạnh các nguồn thu ngoài lãi. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế gần 15,549 tỷ đồng, tăng 12%.

Nhóm Phi tài chính đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận chung của toàn thị trường trong quý 2 vừa qua. Tăng trưởng đột biến nhờ nền so sánh cùng kỳ ở mức rất thấp là 1 trong những nguyên nhân chính, đơn cử như ở ngành Thép, Xây dựng, Viễn thông, Khí đốt, Phân bón, Dệt may, và các ngành phụ thuộc vào cầu tiêu dùng trong nước (bao gồm Bán lẻ, Sữa, Bia).

Tại nhóm thép, HPG báo cáo doanh thu thuần 39.556 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt gần 3.320 tỷ đồng, tăng 127% tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 71.029 tỷ đồng doanh thu và 6.189 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 10,840 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 273 tỷ đồng trong quý 2/2024, gấp 19 lần cùng kỳ. Mức tăng trưởng đột biến phần lớn do so với mức nền thấp cùng kỳ - giai đoạn ngành thép đang thoái trào.

Nhóm bán lẻ, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, doanh thu thuần VNM đạt 16.655 tỷ đồng, vượt qua đỉnh 16,194 tỷ đồng của quý 3/2021 để trở thành quý có doanh thu cao nhất. VNM báo lãi sau thuế 2.671 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) cũng vừa báo lãi tăng gấp 67 lần trong quý 2 vừa qua với khoản lãi ròng 1.200 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực trang sức, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 tăng mạnh so với cùng kỳ lần lượt đạt 9.518 tỷ đồng và 428 tỷ đồng, tăng 43%/27%.

Tương tự, theo báo cáo tài chính quý 2/2024 vừa được công bố, MSN ghi nhận 20.134 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 8% so với mức 18.609 tỷ đồng trong quý 2/2023, nhờ kết quả kinh doanh khả quan ở các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi. Lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số là 503 tỷ đồng, tăng gần 379% và cao hơn kết quả 419 tỷ đồng của cả năm 2023.

Nhóm Xây dựng, Coteccons (CTD) mang về doanh thu thuần 21,045 tỷ đồng, tăng 31%; lãi ròng hơn 299 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm tài chính trước đó. Với kết quả này, CTD đã vượt kế hoạch cả năm.

Nhóm viễn thông có VGI báo lãi sau thuế quý 2 đạt 1.214 tỷ đồng tăng 2.433 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, các khoản thu nhập tài chính lớn từ việc sang nhượng dự án hay công ty con ở nhiều doanh nghiệp bấ động sản nhà ở (NVL, DXG, DIG) cũng hỗ trợ tăng trưởng chung của nhóm Phi tài chính.

Trong đó, NVL doanh thu thuần của NVL trong quý 2 đạt 1.549 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên gần 4.000 tỷ nhờ đó công ty báo lãi trước thuế 1.573 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 289 tỷ đồng.

DIG trong kỳ báo doanh thu thuần đạt 821 tỷ đồng tăng 407 lần, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng tăng 1.281 lần nhờ chuyển nhượng căn hộ dự án CSSI, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hậu Giang.

Ngược lại, lợi nhuận một số ngành tiếp tục giảm so với cùng kỳ, bao gồm Điện, Sản xuất Dầu khí, Hóa chất trong khi Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Nước, Bất động sản khu công nghiệp, Chăn nuôi bất ngờ chứng kiến lợi nhuận đảo chiều từ tăng trưởng trong quý 1 sang suy giảm trong quý 2.