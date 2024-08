VinaCapital: Lợi nhuận nhóm bất động sản dự báo tăng 80% trong năm nay

Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital mới đây đã đưa ra những con số và phân tích để nhấn mạnh về sự bền bỉ của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo vị này, nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng đa số trong khối lượng giao dịch chứng khoán với trung bình 90% giá trị giao dịch hàng ngày trong năm nay, do đó lực mua của nhà đầu tư cá nhân đã bù lại được lượng cổ phiếu trị giá 2,4 tỷ USD mà khối khoại bán ròng từ đầu năm.

Khối ngoại bán ròng diễn ra chủ yếu bởi việc chốt lời và lo ngại về mức trượt giá khoảng 4% của tiền đồng Việt Nam từ đầu năm đến nay và do một số nhà đầu tư nước ngoài đang áp dụng phương pháp "chờ và theo dõi" trước các diễn biến chính trị gần đây trong nước.

Một phần tư khối lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra thông qua việc rút vốn ETF, bao gồm việc giải thể quỹ ETF Frontier của Blackrock iShare vào tháng 6, giá trị bán ròng cao kỳ lục của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 do việc giải thể ETF này. Sau đợt bán ra của khối ngoại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, chuỗi bán ra liên quan đến việc giải thể ETF Frontier của Blackrock iShare đã kết thúc. Theo ông Michael Kokalari, một số nhà đầu tư nước ngoài đã tận dụng điều này để tăng cường các khoản đầu tư chiến lược dài hạn của họ vào Việt Nam ví dụ như Capital Group, Fidelity và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác được cho là đã mua một lượng lớn cổ phần trong ACB, ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam.

VinaCapital kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ từ mức 9% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2024 lên 33% trong nửa cuối năm, một phần nhờ vào sự phục hồi của thị trường bất động sản trong nước. Hoạt động giao dịch bất động sản ước tính đã tăng vọt khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2024, do nhu cầu giao dịch bị dồn nén trong thời gian dài và việc Chính phủ gần đây đã đưa ra nhiều quyết sách nhằm khôi phục thị trường.

Do đó, kỳ vọng lợi nhuận của các nhà phát triển bất động sản ngoại trừ VHM sẽ tăng 80% trong năm nay. Hơn nữa, một thị trường bất động sản lành mạnh sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng bằng cách thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và giảm bớt lo ngại về chất lượng tài sản/chi phí tín dụng. Cuối cùng, sự phục hồi của bất động sản Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục tăng tốc vào năm tới, đây cũng là một trong những lý do khiến quỹ kỳ vọng lợi nhuận của Vn-Index sẽ tăng thêm 17% vào năm 2025.

Giá trị tiền đồng Việt Nam đã giảm 4% từ đầu năm đến nay, vì vậy Ngân hàng Nhà nước bán ra ước tính hơn 6 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong năm nay để ổn định tỷ giá. Đồng USD mạnh là yếu tố chính tác động lên giá trị của VND, nhưng USD mạnh hiện không có lợi cho chính phủ Mỹ vì nhiều lý do khác nhau.

Cho nên, Bộ Tài chính Mỹ đã sử dụng phát hành trái phiếu chính phủ Chủ động và các công cụ khác để ngăn đồng USD tiếp tục tăng giá. Do đó, khả năng VND tiếp tục mất giá đã giảm bớt, tuy dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện thấp hơn mức nhập khẩu 3 tháng, đây là mức dự trữ tối thiểu hợp lý.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã chú ý nhiều hơn đến các diễn biến chính trị gần đây ở Việt Nam và đặc biệt tập trung vào việc nhận định cách các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục những chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như thế nào.

"Chúng tôi tin rằng bất kể nhà lãnh đạo nào đảm nhận các vị trí quan trọng của đất nước, chính sách của Chính phủ Việt Nam vẫn sẽ tập trung vào thu hút FDI và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những chính sách này đã nhất quán trong suốt 25 năm qua và chúng tôi tin tưởng điều này sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới", Giám đốc phòng Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital nhấn mạnh.

Với diễn biến Vn-Index, theo ông Michael Kokalari, VN-Index đã tăng khoảng 10% từ đầu năm đến nay nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận phục hồi và việc các nhà đầu tư cá nhân trong nước chủ động mua cổ phiếu. Dù quỹ lưu ý về rủi ro VND mất giá nhưng các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam sẽ tiếp tục được thực thi trong những năm sắp tới.