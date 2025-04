Nhóm hàng công nghệ giữ vai trò trụ cột trong cán cân thương mại

Theo số liệu từ Cục Hải quan, lũy kế ba tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Việt Nam đạt 3,15 tỷ USD, giảm 59,4% so với mức 7,77 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh này, các nhóm hàng công nghệ cao như máy tính và điện thoại vẫn thể hiện vai trò trụ cột trong cán cân thương mại.

Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 31,4 tỷ USD, chiếm 31% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Đáng chú ý, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm trước (tăng thêm 2,43 tỷ USD).

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2025 với kim ngạch đạt 38,08 tỷ USD, chiếm tới 38% tổng trị giá nhập khẩu cả nước. Trong đó, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Trung Quốc đạt 10,36 tỷ USD, tăng 38,4% (tăng 2,87 tỷ USD).

Trong tháng 3/2025, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 8,57 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng trước, tương ứng tăng 1,08 tỷ USD so với tháng trước. Qua đó nâng mức trị giá xuất khẩu của máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong quý I/2025 lên 21,12 tỷ USD, chiếm tới 21% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và tăng 29,2% (tương ứng tăng 4,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam chủ yếu tập trung vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hồng Kông và Hàn Quốc.

Cụ thể, Hoa Kỳ dẫn đầu với kim ngạch đạt 7,47 tỷ USD, tăng mạnh 48,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc với 3,64 tỷ USD, tăng 17,2%; EU (27 nước) đạt 2,41 tỷ USD, tăng 37,8%; Hồng Kông đạt 2,06 tỷ USD, tăng nhẹ 2%; và Hàn Quốc đạt 1,99 tỷ USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 29,7%.

Về điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3 đạt 4,82 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước. Tính chung quý I/2025, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 14,04 tỷ USD, chiếm khoảng 14% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch này giảm nhẹ 0,9%, tương ứng giảm 129 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 3/2025 đạt 11,49 tỷ USD, tăng 10,4%, tương ứng tăng 1,08 tỷ USD so với tháng trước. Như vậy, trong quý I/2025, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 31,64 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 7,58 tỷ USD.

Bốn thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong quý I/2025 gồm Trung Quốc với 10,36 tỷ USD, tăng 38,4% (tương ứng tăng 2,87 tỷ USD); Hàn Quốc với 8,56 tỷ USD, tăng 23,2% (tương ứng tăng 1,61 tỷ USD); Đài Loan với 4,56 tỷ USD, tăng mạnh 61,5% (tương ứng tăng 1,74 tỷ USD); và Nhật Bản với gần 2 tỷ USD, giảm 3,7% (tương ứng giảm 76,86 triệu USD). Tính chung, tổng trị giá nhập khẩu từ bốn thị trường này đạt 25,48 tỷ USD, chiếm tới 81% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước.

Bên cạnh đó, điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam cũng được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc và UAE. Cụ thể, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 2,75 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc bám sát với 2,7 tỷ USD, tăng 7,4%; xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 2,22 tỷ USD, tăng 7,3%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Hàn Quốcchỉ đạt 780 triệu USD, giảm 12,1%; và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đạt 759 triệu USD, giảm mạnh 15,5%.