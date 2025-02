Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2024

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 33,19 tỷ USD, giảm 6,6% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Hai trong số bảy nhóm hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Cụ thể giá trị xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 1/2025 đạt 6,05 tỷ USD, chiếm 18,2% tỷ trọng xuất khẩu, giảm 17,4% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ dẫn đầu với 2,19 tỷ USD, tăng 22,8%; Trung Quốc đạt 893 triệu USD, tăng 4,7%; EU(27 nước) đạt 841 triệu USD, tăng 42,6%; Hồng Kông đạt 450 triệu USD, giảm 21%; Hàn Quốc đạt 657 triệu USD, tăng 21,6%... so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 1/2025 đạt giá trị 4,83 tỷ USD, tăng 32,3% so với tháng trước nhưng giảm tới 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, Hoa Kỳ cũng tiếp tục là thị trường xuất khẩu dẫn đầu về điện thoại các loại và linh kiện với 1,12 tỷ USD, tuy nhiên con số này đã giảm 19% so với cùng kỳ năm 2024. Tương tự Hoa Kỳ, xuất khẩu điện thoại và các loại linh kiện của Việt Nam sang các thị trường lớn khác cũng đều ghi nhận giảm như giá trị xuất khẩu sang EU(27 nước) đạt 850 triệu USD, giảm 8,7%; Trung Quốc đạt 604 triệu USD, giảm 17,9%; Hàn Quốc đạt 255 triệu USD, giảm 22,7%...so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tình hình xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong tháng 1/2025 cho thấy kết quả khá ảm đạm, đạt 575 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng trước nhưng giảm đến 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chưa kể, giá trị xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc cũng giảm đến 41,8% so với cùng kỳ năm 2024 với 316 triệu USD. Xuất khẩu danh mục này sang Hoa Kỳ đạt 85,6 triệu USD, tăng 10,7%; EU(27 nước) đạt 42 triệu USD, giảm 0,9%; Hàn Quốc đạt 39,6 triệu USD, giảm 25,4%; Ấn Độ đạt 25,4 triệu USD, giảm 32,3%...so với cùng kỳ năm trước.

Đến hết tháng 1/2025, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ghi nhận đạt 30,06 tỷ USD, giảm 14,1% so với tháng trước và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, giá trị nhập khẩu trong tháng 1/2025 giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm ở các mặt hàng sắt thép, dầu thô, hóa chất. Trong khi đó, một số nhóm hàng lại tăng cao so với cùng kỳ năm trước, bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 8,55 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 1,18 tỷ USD) và hạt điều đạt 104 triệu USD, tăng 65,7% (tương ứng tăng 68 triệu USD).

Trong đó, giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 1/2025 đạt 9,73 tỷ USD, chiếm 31,7% tỷ trọng nhập khẩu, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2024 (lần lượt tương ứng tăng 411 triệu USD và 1,18 tỷ USD về số tuyệt đối).

Nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc với 3,22 tỷ USD, tăng 23,6% (tương ứng tăng 615 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2024; Hàn Quốc với 2,68 tỷ USD, tăng 19,9% (tương ứng tăng 444 triệu USD); từ Đài Loan với 1,53 tỷ USD, tăng 31,2% (tương ứng tăng 364 triệu USD); từ Nhật Bản với 723 triệu USD, giảm 15,7% (tương ứng giảm 134 triệu USD)…