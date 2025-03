Xuất khẩu máy tính tháng 2/2025 tăng gần 40% so với cùng kỳ

Mặc dù ghi nhận mức giảm nhẹ trong tháng 2, khi nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,17 tỷ USD trong kỳ 2, giảm 126 triệu USD (tương đương 3,8%) so với kỳ 1, nhưng tổng thể, mức tăng trưởng theo năm vẫn rất ấn tượng.

Tương tự, điện thoại và linh kiện cũng giảm 38,8 triệu USD (1,8%) giữa hai kỳ trong tháng, từ 2,21 tỷ USD xuống 2,17 tỷ USD.

Dù có sự biến động trong ngắn hạn, xuất khẩu của hai nhóm hàng chủ lực này vẫn tăng mạnh so với năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 2/2025 đạt 6,46 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,38 tỷ USD, tăng 11,1% so với mức 3,94 tỷ USD của tháng 2/2024.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng2/2025 đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% (tương đương 13,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đóng góp 86,1 tỷ USD, tăng 10,3% (8,03 tỷ USD), còn khối doanh nghiệp trong nước đạt 40,97 tỷ USD, tăng 15,6% (5,54 tỷ USD).

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 2/2025 đạt 15,3 tỷ USD, giảm 11,8% (tương đương 2,04 tỷ USD) so với kỳ 1.

Sự sụt giảm này chủ yếu do mức giảm của một số nhóm hàng quan trọng, đặc biệt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 829 triệu USD (tương ứng giảm 14,8%) từ 5,62 tỷ USD kỳ 1 xuống 4,79 tỷ USD kỳ 2 tháng 2/2025. Bên cạnh đó, điện thoại và các loại linh kiện cũng giảm khoảng 70 triệu USD (giảm khoảng 18,4%) trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, nếu xét theo năm, tổng giá trị nhập khẩu của máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 2/2025 vẫn đạt 10,41 tỷ USD, tăng 33,4% so với mức 6,93 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Nhập khẩu điện thoại và linh kiện cũng tăng mạnh, đạt 830 triệu USD, tăng 40,2% so với 592 triệu USD của tháng 2/2024.