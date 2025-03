Nhóm người có liên quan đến Beston nâng tỷ lệ sở hữu tại VIB lên hơn 8%

Công ty Cổ phần Beston báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).

Theo đó, người có liên quan đến CTCP Beston đã nhận chuyển nhượng hơn 11.6 triệu cp và chuyển nhượng gần 4.64 triệu cp vào ngày 18/03/2025.

Hiện CTCP Beston đang sở hữu 138,93 triệu cp VIB, chiếm 4,663% vốn tại VIB và sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm có liên quan đến Beston tăng lên hơn 243 triệu cp VIB, chiếm 8,159% vốn.

Theo dữ liệu trên HOSE, phiên 18/03, thị trường ghi nhận 16 triệu cp VIB được "giao dịch" với tổng giá trị 320 tỷ đồng, tương đương 20.000 đồng/cp.

Về người có liên quan, bà Nguyễn Thùy Nga, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu biểu quyết và là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty; Ông Trương Hồng Hải là chồng bà Nga, ông Nguyễn Từ Trực, chồng bà Nguyễn Thị Bình - thành viên HĐQT công ty và bà Trịnh Hương Lan - con dâu bà Bình.

CTCP Beston được thành lập vào tháng 11/2020, có trụ sở tại Centec Tower, quận 3, TPHCM, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm.

Mới đây, Pyn Elite Fund cho biết đã mua 54 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 1,8% vốn điều lệ, từ thương vụ thoái vốn của Commonwealth Bank of Australia (CBA). Như vậy với giao dịch này, VIB trở thành một trong những khoản đầu tư lớn của quỹ ngoại, chiếm tỷ trọng 5-6% danh mục.

Được biết Commonwealth Bank of Australia (CBA) từng là cổ đông chiến lược của VIB từ năm 2010 và trong năm 2024, ngân hàng này đã thoái vốn dần theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Australia, nhằm rút khỏi các doanh nghiệp tại Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam.

Được biết vào ngày 5/3/2025, 130,9 triệu cổ phiếu VIB đã được bán với giá 21.100 đồng/cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị giao dịch là 2,76 nghìn tỷ đồng (108 triệu USD) và SSI là đơn vị đồng dựng sổ và tư vấn cho giao dịch này.

Với việc CBA không còn là cổ đông chiến lược của VIB, SSI Research cho rằng VIB sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm đối tác chiến lược mới thông qua việc phát hành riêng lẻ trong thời gian tới. Điều này không chỉ giúp VIB cải thiện thêm nguồn vốn mà còn mang lại cơ hội hợp tác với các đối tác phù hợp hơn với chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VIB đạt 11,9%, cho thấy nhu cầu cần thêm vốn để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Kết quả kinh doanh dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2025. Năm 2024 đánh dấu một năm kém khả quan của VIB với lợi nhuận trước thuế đạt 9 nghìn tỷ đồng (-16% svck), phù hợp với dự báo của SSI Research nhưng thấp hơn kế hoạch của công ty. Điều này chủ yếu là do thị trường bất động sản miền Nam còn nhiều khó khăn trong khi VIB tập trung vào phân khúc này.

Tuy nhiên, với triển vọng thị trường bất động sản phục hồi vào năm 2025, SSI Research dự báo kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+16,6% svck) nhờ thu nhập lãi thuần phục hồi (+11,3% svck), thu nhập phí ròng tăng (+19% svck) và thu nhập từ nợ xấu đã xử lý tốt hơn (+13% svck).



Theo SSI Research mặc dù NIM vẫn còn chịu áp lực, dự kiến giảm 20 điểm cơ bản svck xuống 3,75% do ngân hàng đang đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để thúc đẩy nhu cầu tín dụng và cạnh tranh với các ngân hàng khác, chất lượng tài sản được kỳ vọng sẽ tốt hơn trong năm 2025 với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 3,2% (so với 3,5% trong năm 2024) và chi phí tín dụng đạt 1,21% (so với 1,47% trong năm 2024). Ngoài ra, ROE dự kiến duy trì ở mức 18% so với mức đỉnh 30% trong năm 2022.

SSI Research hiện khuyến nghị "trung lập" cho VIB, với giá mục tiêu 1 năm là 21.100 đồng/cổ phiếu. VIB hiện đang giao dịch tại P/B là 1,26x so với mức trung bình lịch sử là 1,8x tính từ năm 2020.

Được biết, VIB đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 27/3 tới tại Phòng họp Grand Ballroom, JW Marriott Hotel & Suites Saigon, góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Tại tài liệu họp ĐHCĐ, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2025 với tổng tài sản dự kiến đạt 600.350 tỷ đồng, tăng 22% so với 2024. Dư nợ tín dụng tăng 22% lên 395.800 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 26% lên 377.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 11.020 tỷ đồng, tăng 22%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

HĐQT VIB dự trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu thưởng lớn, với tổng cộng 424,87 triệu cổ phiếu, bao gồm 417,07 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ VIB sẽ tăng lên 34.040 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, VIB cũng dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối đa 7%, tương đương 2.085 tỷ đồng.

Kết phiên ngày 24/3, giá cổ phiếu VIB giảm còn 19.950 đồng/cp, tăng nhẹ so với mốc 19.700 đồng/cp hồi đầu năm.