Phó Tổng giám đốc VIB đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu

Ông Hồ Vân Long thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).

Theo đó, ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu VIB nhằm mục đích gia tăng đầu tư tài sản giá trị.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 07/11 đến hết ngày 6/12/2024 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Long sẽ gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VIB lên, tổng số nắm giữ mới sẽ đạt khoảng 14,53 triệu cổ phiếu (chưa bao gồm 1,96 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% và gần 150 nghìn cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đang chờ về), tương ứng với tỷ lệ sở hữu 0,573% vốn tại VIB.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/11/2024, giá cổ phiếu VIB đóng cửa ở mức 18.850 đồng/cổ phiếu và tăng hơn 19% kể từ đầu năm. Ước tính với mức giá này, ông Long phải chi ra khoảng gần 57 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu đã đăng ký trên.

Ở chiều ngước lại, ông Ân Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc/Giám đốc Khối Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp VIB đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VIB nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận, dự kiến từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Nếu giao dịch thành công, ông Thanh Sơn sẽ giảm sở hữu tại VIB từ 6,69 triệu cổ phiếu, chiếm 0,225% xuống còn 4,69 triệu cổ phiếu, chiếm 0,157% vốn tại VIB.

Trước đó, HOSE đã thông báo loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu VIB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát của HoSE và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 7442/UBCK-TT ngày 01/11/2024 về việc xử lý đối với giao dịch của nhà đầu tư, HoSE thông báo thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.610.349 cổ phiếu VIB ngày 31/10/2024 của bà Lê Thị Huệ (người có liên quan đến ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT của VIB) do không công bố thông tin, không báo cáo trước khi giao dịch.

Theo báo cáo quản trị của VIB, bà Lê Thị Huệ là chị dâu của ông Lê Khắc Vỹ.

Mới đây, VIB đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.599 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ (2.147 tỷ đồng), lũy kế đạt 5.283 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ (6.660 tỷ đồng). Nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần quý 3/2024 riêng lẻ và hợp nhất giảm 13% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý 3/2024 riêng lẻ và hợp nhất giảm 45% và 42% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, VIN tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận trên BCT riêng và hợp nhất giảm 26%.