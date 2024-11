Người nhà Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VIB đăng ký mua 14 triệu cổ phiếu

Bà Đặng Thị Thu Hà và bà Đặng Minh Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).

Theo đó, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ ông Đặng Văn Sơn, Phó chủ tịch HĐQT VIB đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu VIB nhằm thay đổi tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/11 đến 26/12/2024, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.



Nếu giao dịch thành công, bà Hà sẽ nâng sở hữu tại VIB từ 71,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,821% lên 81,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,215% vốn VIB (không bao gồm 12,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% đang chờ về).

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Đặng Minh Ngọc, con gái ông Sơn đã đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VIB, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.



Nếu thành công, bà Ngọc cũng sẽ tăng sở hữu tại VIB từ 4,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,16% lên gần 8,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,318% (không bao gồm 691.254 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% đang chờ về).

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu VIB tăng nhẹ 0,83% lên mức 18.300 đồng/CP. Tạm tính theo mức giá này, hai mẹ con bà Hà sẽ phải bỏ ra lần lượt khoảng 183 tỷ đồng và 73,2 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu VIB như đã đăng ký.

Được biết trong phiên 11/11, CTCP Đầu tư Phát triển Quang Kim đã mua vào 17,2 triệu cổ phiếu VIB, nâng tỷ lệ sở hữu của công ty này cùng nhóm cổ đông có liên quan lên 9,836% vốn Ngân hàng.

Trước đó, ngày 8/11, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Ngân hàng Hồ Vân Long cũng đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB. Sau giao dịch, ông Long nâng sở hữu tại VIB lên 14,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,573% (chưa bao gồm 1,96 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% và gần 150 nghìn cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đang chờ về).

Về hoạt động kinh doanh, VIB đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.599 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ (2.147 tỷ đồng), lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 5.283 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ (6.660 tỷ đồng).

Theo giải trình từ VIB, nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần quý 3/2024 riêng lẻ và hợp nhất giảm 13% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý 3/2024 riêng lẻ và hợp nhất giảm 45% và 42% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, VIB tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận trên BCT riêng và hợp nhất giảm 26%.