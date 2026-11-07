Nhôm Việt Dũng khánh thành nhà máy thứ 3, quy mô hơn 100.000m2

Ngày 06/11/2026, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện mới tại Khu công nghiệp Bá Thiện phân khu I, tỉnh Phú Thọ. Được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 100.000 m2, đây được xem là cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhất trong hệ thống của doanh nghiệp tính đến nay.
Nhà máy tọa lạc tại khu vực có vị trí thuận lợi trong kết nối với các tuyến giao thông và đầu mối logistics quan trọng của miền Bắc, tạo điều kiện để Nhôm Việt Dũng tối ưu hoạt động vận hành, nâng cao năng lực cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường trọng điểm.
Việc khánh thành nhà máy vào đúng năm kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng của doanh nghiệp, mà còn là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng hệ thống sản xuất, gia tăng năng lực cung ứng và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường vật liệu hoàn thiện.
Nhà máy Phú Thọ được đầu tư trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất đồng bộ, tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Alcorest gồm tấm ốp nhôm nhựa, trần nhôm và lam chắn nắng. Khi đi vào vận hành, nhà máy mới góp phần nâng tổng công suất toàn các nhà máy Nhôm Việt Dũng lên gần 20 triệu m² sản phẩm mỗi năm.
Nhà máy Phú Thọ cũng là nơi tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay trên dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp. Camera AI sẽ được cài đặt, đào tạo để tự động nhận diện và đưa ra cảnh báo, hạn chế tối đa các sản phẩm lỗi trước khi xuất bán, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thương hiệu Alcorest - Nhôm Việt Dũng trên thị trường.
Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng, chia sẻ: “Nhà máy Phú Thọ không chỉ đánh dấu bước mở rộng năng lực sản xuất, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của Nhôm Việt Dũng. Chúng tôi kỳ vọng nhà máy sẽ nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng xuất khẩu, đưa các giải pháp vật liệu hoàn thiện nhôm Alcorest hiện diện rộng rãi tại nhiều công trình Việt Nam và trên thị trường quốc tế.”
Thành lập từ năm 2001, trải qua 25 năm phát triển, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng cùng thương hiệu Alcorest đã từng bước mở rộng thị phần, xây dựng mạng lưới hơn 100 đại lý cấp 1 cùng hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc, chinh phục nhiều thị trường lớn trên thế giới như Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, Canada…
Cùng với hệ thống nhà máy hiện có tại hai miền Nam – Bắc, Nhà máy Phú Thọ mới sẽ góp phần gia tăng quy mô và nội lực sản xuất của doanh nghiệp, tạo cơ sở để Nhôm Việt Dũng tiếp tục mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Alcorest trên thị trường vật liệu hoàn thiện trong nước và quốc tế.
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