Nhộn nhịp thị trường mua sắm vàng ngày “Thần Tài”

Vào dịp đầu năm mới, việc mua vàng đã gần như trở thành phong tục không thể thiếu bởi vì vàng chính là biểu tượng, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Đăc biệt, trong ngày vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng) thị trường vàng bạc, trang sức, đá quý trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn.

MUA VÀNG CẦU MAY, “ĐÓN THẦN TÀI” TỪ SỚM

Mặc dù sức mua có phần tăng trong ngày vía Thần Tài năm 2023 nhưng vàng có xu hướng giảm sau đợt tăng giá liên tục hơn một tháng trước. Do nhiều nguyên nhân khác nhau tác động đến giá vàng, trong đó, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng ít nhiều từ giá vàng thế giới, giá vàng thế giới đang có xu hướng giảm nên giá vàng tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những tập đoàn lớn về vàng bạc, đá quý có giá niêm yết vàng vào hôm nay nhìn chung không có sự chênh lệch quá lớn.

Theo ghi nhận tại TP.HCM, tính đến trưa ngày 31/01 (Mùng 10 tháng Giêng), PNJ đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Gần tương tự, tại SBJ, vàng SJC có giá 66,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,80 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng 9999 tại tập đoàn DOJI sáng nay niêm yết ở mức 53,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,00 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, vàng 18K có mức mua vào 39,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,65 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch lên đến 15,60 triệu đồng/lượng.

Khác với mọi năm người dân tập trung xin vía Thần Tài vào mùng 10 âm lịch, năm nay người dân đi mua sắm sớm hơn. Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng bán lẻ, khách hàng đã bắt đầu “hái lộc” thần tài từ mùng 8, mùng 9. Trước đó, vì xuân Quý Mão đến sớm, không ít người chọn mua trang sức, vàng, bạc để “lì xì” người thân bạn bè trong dịp đầu năm mới.

“Ngày mùng 10 hai vợ chồng phải đi làm, nên tranh thủ mùng 8 và mùng 9 là đưa cả nha đi đón Thần Tài. Chọn set vàng Thần Tài 6 miếng để dành tặng 6 thành viên trong gia đình, anh hy vọng năm mới đầy may mắn và phát tài”, anh Đỗ Trường, người mua vàng tại PNJ, chia sẻ.

Đại diện DOJI tại TP HCM, anh Phạm Anh Tuấn, Trưởng trung tâm DOJI Tower Hàm Nghi, cho biết, giá vàng có xu hướng đứng giá so với những năm có ngày vía Thần Tài, tình hình khách đến giao dịch tăng nhiều so với trước Tết Nguyên Đán, do 2 ngày mùng 9 và mùng 10 năm nay rơi vào ngày đầu tuần, cũng như là ngày đi làm lại của tất cả mọi người nên lượng khách tập trung mua vàng vào đầu giờ và giờ nghỉ trưa hoặc vào giờ tan ca làm việc. Sức mua có phần tăng nhẹ so với năm ngoái.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều khách hàng đợi đến đúng mùng 10 để “đón Thần Tài”. Cô Thu Nguyệt (63 tuổi, buôn bán ở chợ An Đông, quận 5) đã có mặt từ rất sớm để chọn cho mình miếng vàng Thần Tài có chữ “Phát”, bởi theo cô lý giải, ý nghĩa “Phát trong phát đạt, phát triển và an phát. Cô mong năm 2023 ai ai cũng phát”.

THỊ TRƯỜNG MUA VÀNG ONLINE THU HÚT KHÁCH HÀNG

Năm nay, thị trường mua sắm ngày vía Thần Tài 2023 có nhiều sự thay đổi trong phương thức mua sắm, đa dạng thiết kế về biểu tượng kim miêu và quan điểm mới trong việc xin vía Thần Tài đầu năm.

Phương thức mua sắm online được ưa chuộng trong năm 2023.

Nắm bắt được xu hướng và thị hiếu của khách hàng, PNJ còn có các set vàng Tài Lộc với thiết kế theo từng năm, kiểu dáng và mẫu mã độc đáo là gợi ý cho món quà Tết. Khách hàng có đa dạng lựa chọn với các bộ 3 miếng vàng, 6 miếng vàng và 12 miếng vàng nằm trong bộ sưu tập giới hạn. Tập đoàn DOJI tung ra sản phẩm vàng miếng ép vĩ Kim Mão chiêu tài, Kim Mão phát lộc, cũng như sản phẩm Âu Vàng Phúc Long đã được khách hàng biết đến và lựa chọn khi mua vàng ép vĩ tại DOJI.

Sau đợt bùng nổ của đại dịch Covid – 19 từ những năm trước, xu hướng mua sắm online trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ hơn bởi tính thuận tiện và nhanh chóng. Thị trường vàng bạc, đá quý cũng không ngoại lệ.

“Năm nay Vía Thần Tài rơi vào giữa tuần bận rộn, do không có thời gian nên tôi quyết định lên các trang online để để mua vàng. Mua như thế này dễ lựa chọn mẫu mã, thuận tiện khi đi làm ghé ngang lấy vàng luôn, không cần chạy đi chạy về rắc rối, lại không phải chen lấn, hạn chế việc mất cắp khi di chuyển” , thường xuyên mua sắm online, chị Vân Khánh, chia sẻ.

Hiện tại, DOJI cũng đã triển khai mua vàng online qua App Egold, khách hàng hiện cũng có xu hướng giao dịch online do tính chất nhanh chóng và bảo mật và an toàn so với việc mua theo truyền thống, khách có thể mua trước trên hệ thống và đến những điểm đã chọn để nhận vàng và không phải xếp hàng cũng như chờ đợi.

Tương tự, tại PNJ, nhiều khách hàng đã thay đổi phương thức bằng cách mua sắm online, đặt hàng sẵn tại nhà, sau đó mới ra cửa hàng để nhận sản phẩm. Hơn nữa, hệ thống thanh toán nhanh chóng, tăng cường nhân lực, cách thức tổ chức bán hàng và vận hành chuyên nghiệp,... đã giúp người dân mua sắm thuận lợi và dễ dàng hơn.