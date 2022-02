Ngày vía Thần Tài: Người dân xếp hàng mua vàng không đông như mọi năm

Nhiều hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã mở cửa từ 6h30 sáng nay, sau khi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, thực hiện phun khử khuẩn sàn nhà và trang thiết bị. Là một trong những người đầu tiên xếp hàng mua vàng trên phố Trần Nhân Tông, bà Võ Thị Xuân (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay tôi quyết định đi sớm để tránh đông người. Tôi mua để cho gia đình và tặng cho các con với mong muốn gặp nhiều may mắn. Tôi định mua khoảng 5 chỉ vàng”.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cho biết "Lượng khách giao dịch năm nay tăng từ 15 - 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Lượng khách giao dịch trực tuyến cũng tăng từ 25% - 30%". Còn tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, lượng khách mấy ngày qua tăng khoảng 30% so với trước Tết và nhích hơn 10 - 15% so với thời điểm sát ngày Thần Tài năm ngoái.

Sản phẩm nhẫn kim tiền vẫn là lựa chọn phổ thông nhất trong ngày vía Thần Tài. Ngoài ra, vàng ép vỉ và các loại trang sức vừa túi tiền cũng bán chạy. Đại diện DOJI cho biết, vàng ép vỉ Kim Dần được lấy cảm hứng từ hổ vàng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu. Ngoài ra, một số sản phẩm ép vỉ như Âu vàng Phúc Long, Kim Thần Tài, Nhẫn Hưng Thịnh Vượng từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ cũng được nhiều khách lựa chọn.

Còn tại cửa hàng Sacombank – SBJ sáng nay, nhiều người chú ý vào các sản phẩm như đồng xu vàng mười hai con giáp, vàng miếng chạm hình linh vật... Trong khi đó, tại cửa hàng FJC, sản phẩm Túi Lộc vàng và Vàng vỉ quý linh Nhâm Dần trọng lượng từ 0,5 -1 chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn một phần nhờ mức giá hợp lý.

Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới.

So với mọi năm, lượng khách xếp hàng mua vàng không quá đông. Thời điểm trước khi các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) mở cửa, trước mỗi cửa hàng chỉ có khoảng 10 người dân chờ đợi.

Để đảm bảo phòng dịch, cửa hàng phân luồng khách, nhằm tránh tập trung đông người. Khách hàng được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ.

Hầu hết các cửa hàng vàng của các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đều mở cửa từ 6h30 - 7h sáng nay thay vì 8h sáng như thường lệ.

Năm nay, thay vì lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao như tranh vàng, tượng vàng đúc nguyên khối..., nhiều người đã chọn các món trang sức vàng, charm vàng, vàng ép vỉ với mức giá hợp lý để hoàn thành ước nguyện cầu tài lộc đầu năm.

Rất nhiều khách hàng đã chọn mua và thanh toán từ trước, đến sáng ngày mùng 10 chỉ ra nhận vàng để “lấy vía”.

Các sản phẩm như đồng xu vàng mười hai con giáp, vàng miếng chạm hình linh vật, hũ vàng nhỏ... được các cửa hàng tung ra trong dịp này để phục vụ khách hàng.

Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ mua trang sức vàng dịp này, vừa để lấy may vừa có thể đeo làm đẹp hàng ngày.

Những ngày qua, giá vàng trong nước trải qua biến động bất ngờ, vì vậy nhiều người dân tỏ ra đắn đo cân nhắc, thậm chí có sự tham khảo kỹ càng rồi mới quyết định định mua vào.

Theo giới chuyên gia, xét về khía cạnh kinh tế, người dân không nên mua vàng vào ngày này. Trong trường hợp muốn mua vì yếu tố tâm linh, người dân chỉ nên mua số lượng nhỏ để cầu may, tránh thua thiệt về sau.

Đến khoảng 8 -9h sáng nay, phía trong nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn đảm bảo 5K phòng chống dịch.

Mỗi khách hàng sau khi kết thúc giao dịch thường được cửa hàng tặng một chiếc bật lửa màu đỏ để "lấy lộc".