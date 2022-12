11 tháng, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 84,8% so với cùng kỳ

CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 11/2022 với việc doanh thu bán lẻ chững lại so với tháng trước dù mùa cao điểm đã đến và biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện so với tháng trước



Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.529 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục duy trì các nỗ lực tối ưu hoá doanh thu, lợi nhuận và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và Tết.

Lũy kế 11 tháng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 31.063 tỷ đồng, tăng 85,4% so với cùng kỳ và 1.639 tỷ đồng, tăng 96,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, PNJ cho biết tăng trưởng doanh thu theo từng kênh:

- Doanh thu bán lẻ lũy kế 11 tháng tăng 92,3% so với cùng kỳ đến từ hoạt động phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ hiệu quả; các chương trình tiếp thị bán hàng đa dạng, phù hợp bối cảnh thị trường và khách hàng.

- Doanh thu sỉ lũy kế 11 tháng tăng 71,6% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả; danh mục hàng hoá phù hợp nhu cầu thị trường

- Doanh thu vàng 24K lũy kế 11 tháng tăng 84,8% so với cùng kỳ do sự thay đổi xu hướng đầu tư và nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị còn nhiều rủi ro.

Như vậy, kết thúc 11 tháng công ty đã hoàn thành 120,2% kế hoạch doanh thu và 124,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Cũng theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 11 tháng đạt 17,4% so với mức 18,4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán và sự ảnh hưởng của lạm phát.

Đồng thời, tổng chi phí hoạt động lũy kế 11 tháng tăng 64.0% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG đạt 58.4% giảm so với mức 62.5% cùng kỳ 2021 nhờ những nỗ lực tối ưu hoá vận hành.

Cũng tính đến cuối tháng 11/2022, số lượng cửa hàng của PNJ tăng 8 cửa hàng so với cuối quý 3/2022, đạt 362 cửa hàng so với mức 341 vào cuối năm 2021.



Cũng trong 11 tháng đầu năm 2022, PNJ mở mới 28 cửa hàng vàng, nâng cấp 30 cửa hàng vàng, mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ, đóng cửa 7 cửa hàng vàng và 7 cửa hàng bạc.

Kết quả, tính đến cuối tháng 11/2022, PNJ có 341 cửa hàng vàng, 7 cửa hàng bạc độc lập, 3 cửa hàng CAO Fine (thương hiệu trang sức cao cấp của PNJ), 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art (phòng trưng bày quà tặng doanh nghiệp).

Dựa trên kết quả kinh doanh trên của PNJ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" đối với PNJ với giá mục tiêu là 123.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 13%.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/12, giá cổ phiếu PNJ giảm 2,92% xuống còn 110.50 đồng/cổ phiếu và giảm 5,85% trong 5 phiên vừa qua.