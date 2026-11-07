Những con đường mở rộng từ lòng dân

Nhà nước và nhân dân cùng làm – phương châm ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trên nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa. Khi chính quyền quyết tâm, người dân đồng lòng, những mét đất được tự nguyện hiến tặng, những bờ tường, cánh cổng được tháo dỡ đã mở thêm không gian cho những con đường mới.

Tại phường Ngọc Sơn không khí thi công những ngày này đang diễn ra khẩn trương. Tiếng máy xúc, máy lu rộn ràng trên công trường. Từng lớp đất được san gạt, từng đoạn đường được mở rộng. Hai bên đường, người dân cũng tất bật thu dọn vật dụng, chỉnh trang khuôn viên, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung: sớm có những tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn.

Không khí thi công khẩn trương trên các tuyến đường được đầu tư cải tạo, nâng cấp tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều đáng quý là phía sau sự đổi thay ấy có sự đóng góp tự nguyện của nhiều gia đình. Có những phần đất gắn bó lâu năm với sinh hoạt, sản xuất; có những cánh cổng, bờ tường phải tháo dỡ. Nhưng vì lợi ích chung, người dân sẵn sàng chia sẻ một phần tài sản của gia đình để mở rộng đường đi cho cộng đồng.

Đến nay, tại 3 tuyến đường thuộc các tổ dân phố Hưng Sơn, Nam Tiến – Nhân Hưng và Hồng Kỳ, đã có hơn 100 lượt hộ dân hiến gần 1.500 m2 đất. Cùng với đó, nhiều hộ tự nguyện phá dỡ cổng, tường rào, góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Từ những phần đất được nhường lại, những tuyến đường đang dần thành hình. Máy móc, nhân lực được huy động, các đơn vị thi công tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027 để người dân sớm được đi lại trên những tuyến đường mới.

Câu chuyện ở Ngọc Sơn là một minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc phát huy sức dân trong xây dựng hạ tầng giao thông. Bởi một con đường muốn mở rộng không chỉ cần nguồn vốn, máy móc hay nhân lực, mà còn cần sự đồng thuận từ chính những người dân sống dọc hai bên tuyến đường.