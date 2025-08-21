Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Strategy, tên cũ là MicroStrategy, sở hữu nhiều bitcoin nhất với gần 629.000 đơn vị, trị giá hơn 70 tỷ USD. Kể từ khi bắt đầu mua vào tiền ảo này năm 2020, Strategy liên tục đẩy mạnh chiến lược tăng tỷ trọng bitcoin trong danh mục đầu tư của mình.

Vào đầu năm 2025, công ty này đổi tên thương hiệu với logo gắn thêm chữ B và nhận diện màu cam, thể hiện sự dịch chuyển trọng tâm chiến lược từ một nhà cung cấp phần mềm sang một công ty quản lý tài sản bitcoin lớn nhất thế giới. Vào đầu năm 2024, công ty này sở hữu 454.261 bitcoin.

Sau Strategy, MARA Holdings là công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin thứ hai với 50.000 đơn vị. Theo sau là XXI với 43.514 bitcoin. Cả hai đều là các công ty khai thác và đầu tư bitcoin lớn.

Đứng thứ 5 là công ty Trump Media & Technology Group (TMTG) với hơn 30.000 bitcoin. Công ty này đã nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập một số ETF tiền ảo đầu tư vào bitcoin và các tài sản số khác.